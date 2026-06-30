Dettagli beachwear utili e che fanno la differenza in fatto di look: ecco gli accessori da spiaggia che non dovreste mai dimenticare a casa

L’estate è ufficialmente arrivata e, ammettiamolo, come in città, il solo costume da bagno non basta più. Per trasformare un look da spiaggia in un outfit glam occorre puntare sui dettagli: gli accessori moda mare.

Oggi, infatti, il beachwear segue le stesse regole della moda pret-à-porter donna in cui oltre all'abito giusto c'è di più.

Non è un caso che lo stesso costume intero si sfoggi anche in città. Tante contaminazioni tra un mondo e l'altro con una sola certezza: gli accessori, in entrambi i casi, fanno la differenza.

Così, cavalcando l'onda di stile dell'estate 2026, tra i trend anni '90 e le beach vibes più sofisticate, ci sono questi accessori mare cool e assolutamente must-have. Fondamentali per distinguersi!

Il pareo chic in tessuti leggeri e naturali con stampe geometriche, floreali o iper-minimaliste. Oppure con frange e decori glam diventando una perfetta alternativa alla gonna estiva. L'intramontabile cappello di paglia, re indiscusso degli accessori estivi. Per chi ha un'anima più sporty chic, c'è il cappellino da baseball.

Direttamente dagli anni '90 e primi 2000, le infradito jelly (quelle in gomma semitrasparente) che sono tornate, più cool che mai, nella moda estiva 2026.

Nessun look estivo può dirsi, poi, completo senza gli occhiali da sole. I modelli su cui puntatore hanno le montature chunky (spesse e colorate) o forme geometriche e futuristiche. Il vero tocco di genio per l'estate 2026? Ma il ventaglio funny!

Ma c'è molto di più... ecco quali accessori super cool non possono mancare nella borsa del mare per un'estate a tutto stile!

Accessori per il mare: gli "essentials" da portare in spiaggia

BIRKENSTOCK

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CALZEDONIA

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H&M

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DESIGUAL

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JIMMY FAIRLY

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MANGO

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PARFOIS

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ROUJE

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SEBAGO

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SUN68

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FISURA

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ZARA

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