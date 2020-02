Gigi Hadid ci conquista con questo outfit in cui mescola con stile 3 grandi trend di stagione: blazer, jeans strappati e stivali alti. Get the look!

Tra sfilate serratissime e impegni mondani da Fashion Week, Gigi Hadid ha trovato anche il tempo di mostrarci come abbinare ad hoc 3 tendenze super cool di stagione.

Quali? Il blazer, più che un trend un evergreen prezioso da avere sempre a disposizione nell'armadio. I jeans strappati, modello must del momento. E gli stivali alti che dopo averci rubato il cuore lo scorso inverno, si riconfermano most wanted anche in primavera.

La modella sceglie un blazer di Prada dalla fantasia geometrica e ci abbina una maglia a dolcevita caldissima (in questo periodo dell'anno è davvero la scelta ideale per non rischiare di patire il freddo con mise troppo "leggerine").

I jeans strappati infilati negli stivali, rigorosamente stampa cocco come comanda il trend, e una borsa sparkling faranno davvero la differenza. Provate anche voi!

Blazer jacquard PRADA

Credits: prada.com

Maglia dolcevita FALCONERI

Credits: it.falconeri.com

Jeans strappati MANGO

Credits: shop.mango.com

Stivali stampa cocco PARIS TEXAS

Credits: farfetch.com

Borsa con dischetti metallizzati PACO RABANNE

Credits: mytheresa.com

Occhiali da sole RAY-BAN

Credits: ray-ban.com