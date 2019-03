La nuance più positiva e vivace dell'intera palette illumina il guardaroba primaverile. Pronte a lasciarvi conquistare?

Intenso, allegro, vitaminico. In una parola: giallo!

Sì, proprio lui, il colore del sole, capace di spazzare via all'istante il grigiore invernale e di regalarci un boost di energia e buonumore. L'ideale insomma per cominciare la nuova stagione con la giusta carica, e con il giusto glamour, naturalmente.

Una nuance particolarmente vincente anche in vista dei matrimoni e delle cerimonie eleganti che di solito in primavera abbondano: bastano infatti un lungo abito in tessuto fluido, un tailleur o una jumpsuit in seta per ottenere un look spumeggiante ma al tempo stesso super chic.

Se il total look vi sembra troppo, potete anche puntare su capo o un accessori: pumps, sandali, borse, occhiali, la scelta è ampia.

Eccovi un assaggio dei must have, rigorosamente in giallo, da non perdere quest'anno!





Maglia con scollo rotondo e maniche morbide, VICARIO CINQUE. In occasione della Festa della Donna, i primi 25 clienti che l'8 marzo acquisteranno un capo sul rinnovato ecommerce del brand riceveranno in omaggio lo speciale foulard in edizione limitata.

Completo HOUSE OF HOLLAND

Cardigan BENETTON

Minigonna PRADA

Borsa a tracolla MAX MARA

Décolleté DRIES VAN NOTEN

Maglia TWINSET Milano

Pencil skirt SIES MARJAN

Occhiali da sole EYEPETIZER

Jumpsuit MANGO

Longdress FELEPPA

Sandali VICTORIA BECKHAM

Tubino STELLA MCCARTNEY

Borsa MANSUR GAVRIEL

Abito NORMA KAMALI

