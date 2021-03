Che si tratti di giacche biker, blazer o trench in pelle e similpelle, non importa, sono tutte perfette per affrontare la prima brezza di stagione: ecco i modelli più trendy da vera bad girl.

Se c’è un capo cult, alla moda, pronto a rivoluzionare il guardaroba senza sconvolgerlo, questo è sicuramente la giacca di pelle (o nelle varianti in similpelle). Una volta indossate, sentirsi subito più grintose, accattivanti, in una parola, letteralmente, powerful è un gioco semplicissimo! Provare per credere…

Le proposte sono davvero tante tra cui l'intramontabile chiodo o biker che interpreta uno street style anticonformista urban rock e diventa interprete e protagonista nelle nuove collezioni grazie a dettagli sleek come borchie, rivetti, cerniere cromate dalle finiture metal in oro o silver.

Non mancano però le versioni più classiche come l'elegante blazer in pelle, tormentone delle ultime stagioni, o il trench, dal fascino evergreen, che si caratterizzano da morbide impunture e stilose cuciture a contrasto e all’occorrenza, alla prima brezza di primavera, si trasformano strategicamente in capi tecno-tattici dal twist contemporaneo.

La palette di colori può essere very strong con tinte accese (quasi urlate) come rosso lacca, oppure, very soft declinate nei colori pastello.

Insomma, la moda primavera estate 2021 passa dalle giacche di pelle e se siete in cerca di un look alla Patti Smith ecco al nostra gallery.

BALMAIN Giacca biker in pelle nera con dettagli metal dorati.

Credits: mytheresa.com

BOMBOOGIE Chiodo rosso in vera pelle con zip obliqua.

Credits: bomboogie.com

MAX MARA Giacca in pelle nappata con cintura tono su tono.

Credits: it.maxmara.com

PINKO Giacca biker in pelle e kimono limited edition.

Credits: pinko.com

ZARA Blazer doppiopetto effetto pelle color cognac.

Credits: zara.com

JDY SU ZALANDO Biker in similpelle rosa antico.

Credits: zalando.it

PRIMARK Trench color panna effetto croc.

Credits: primark.com

THEORY Giacca in vera pelle con dettagli silver.

Credits: net-à-porter.com

FIORELLA RUBINO Giacca nera in similpelle lavorata con collo oversize.

Credits: fiorellarubino.com

SFIZIO Giacca in vernice rossa con impunture a contrasto.

Credits: sfiziocollection.com

MANILA GRACE Chiodo in pelle con revers.

Credits: manilagrace.com

KOCCA Giacca in pelle sintetica nera con bottoni dorati.

Credits: kocca.it

VERGUENZA Giacca di pelle nera con cintura e lacci sui polsi.

Credits: verguenza.it