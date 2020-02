Oh yeah! Pronte a svegliare l’anima rock che è in voi? Se la risposta è: Sì!! Con questi 15 biker jacket in pelle vi sentirete più strong che mai!

Non è una novità! Conoscete il detto chiodo scaccia chiodo? E infatti, se avete voglia di cambiamenti è il momento giusto visto che è proprio la giacca di pelle o semplicemente “chiodo” il leader assoluto delle tendenze primavera-estate 2020.

Pezzo cult del guardaroba anni 70, la biker jacket, incarna lo spirito rock, no rules, simbolo di anticonformismo e indipendenza.

Borchie a volontà e cerniere a vista rendono questo capo ancora più accattivante e il miglior complice per un look metal, grintoso e graffiante.

I modelli passano dal “chiodo classico”, in versione nera, intramontabile, senza tempo, all'elegante blazer doppio petto, ideale per l’ufficio o gli appuntamenti importanti.



Per gite fuori porta o aperitivo all'aperto può essere indossato su un mini dress o chemisier poiché aggiunge un tocco estremamente energy al mood e perché no? Anche alla serata!

Che siate dunque delle fashioniste doc o delle vere rocker, non importa! Perché nella selezione troverete 15 modelli di giacche di pelle da donna da urlo… Ohh Yeah!

ACNE STUDIOS Giacca di pelle arancione modello New Merlyn.

BOMBOOGIE Giacca di pelle a giroocollo con zip centrale a scomparsa.

DESIGUAL Biker rosso con zip trasversale.

ELISABETTA FRANCHI Blazer in pelle con chiusura a bottoni.

H&M Giubbotto biker scamosciato beige scuro.

JDY SU ZALANDO Giacca in similpelle effetto matelassé.

MANGO Giacca biker in pelle con colletto.

MARELLA Giacca in pelle nera spalmata.

MOSCHINO Biker in nappa verde acido.

MOTIVI Blazer in pelle nera con doppio bottone.

NENETTE MILANO Biker rosso acceso con zip a vista.

PATRIZIA PEPE Biker corto color aqua phyton.

PINKO Giacca biker in pelle gialla.

TWINSET MILANO Biker in pelle con borchie e perle.

ZARA Giubbotto biker effetto pelle ecrù.

