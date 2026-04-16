Dai modelli a gamba larga, dallo stile easy e rilassato, a quelli slim fit: una selezione di jeans bianchi da puntare durante la prossima sessione di shopping.

Li indossiamo spesso anche in pieno inverno, anche solo quando siamo stanche dei soliti blue jeans e cerchiano un’alternativa altrettanto versatile, ma è certamente questa la stagione in cui i jeans bianchi esprimono il meglio di sé, siete d’accordo?

Ora che è arrivata la primavera e possiamo finalmente liberarci dai mille strati che solitamente siamo costrette a sfoggiare durante i mesi più freddi, i jeans bianchi possono tornare ad essere i grandi protagonisti del nostro guardaroba.

E noi non vediamo l’ora di accogliere a braccia aperte nell’armadio i nuovi modelli di tendenza che detteranno legge da qui fino alla fine dell’estate.

Eh sì, perché se è vero che i jeans bianchi sono uno dei grandi pezzi passepartout della primavera, è altrettanto vero che, abbinati anche solo a un top e a un paio di sandali flat, potranno diventare i nostri migliori partner in crime anche durante i mesi più caldi.

Con sneakers, mocassini e camperos durante il giorno, con ballerine, slingback e tacchi alti di sera: le combo che si possono realizzare con i jeans bianchi sono praticamente infinite.

Tutto quello che resta da fare è mettere subito gli occhi su qualche nuovo modello da sfoggiare all day long.

Tra i più desiderati ci sono sicuramente quelli a gamba larga e barrel fit, ma nelle collezioni SS26 c’è spazio anche per jeans skinny, slim fit o dal fondo svasato, da abbinare davvero in tutte le salse.

Scoprite nella gallery a seguire alcuni dei nostri “prefe” del momento.

Jeans bianchi: 10 modelli da puntare adesso

MAJE Jeans a palloncino

Credits: it.maje.com

PINKO Jeans a gamba larga

Credits: pinko.com

7 FOR ALL MANKIND Jeans skinny a vita media

Credits: 7forallmankind.com

ICON DENIM Jeans bianchi strappati

Credits: iconedenimlosangeles.com

FRAME Jeans flared bianchi

Credits: frame-store.com

MANGO Jeans dritti a vita alta

Credits: shop.mango.com

ZARA Jeans a vita alta e gamba larga

Credits: zara.com

TOMMY HILFIGER Jeans a vita media

Credits: it.tommy.com

PLEASE Jeans bootcut cinque tasche

Credits: pleasefashion.com

LEVI’S Jeans svasati a vita alta

Credits: levi.com

Foto in copertina: GettyImage