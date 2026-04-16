10 jeans bianchi su cui mettere subito gli occhi questa primavera
Li indossiamo spesso anche in pieno inverno, anche solo quando siamo stanche dei soliti blue jeans e cerchiano un’alternativa altrettanto versatile, ma è certamente questa la stagione in cui i jeans bianchi esprimono il meglio di sé, siete d’accordo?
Ora che è arrivata la primavera e possiamo finalmente liberarci dai mille strati che solitamente siamo costrette a sfoggiare durante i mesi più freddi, i jeans bianchi possono tornare ad essere i grandi protagonisti del nostro guardaroba.
E noi non vediamo l’ora di accogliere a braccia aperte nell’armadio i nuovi modelli di tendenza che detteranno legge da qui fino alla fine dell’estate.
Eh sì, perché se è vero che i jeans bianchi sono uno dei grandi pezzi passepartout della primavera, è altrettanto vero che, abbinati anche solo a un top e a un paio di sandali flat, potranno diventare i nostri migliori partner in crime anche durante i mesi più caldi.
Con sneakers, mocassini e camperos durante il giorno, con ballerine, slingback e tacchi alti di sera: le combo che si possono realizzare con i jeans bianchi sono praticamente infinite.
Tutto quello che resta da fare è mettere subito gli occhi su qualche nuovo modello da sfoggiare all day long.
Tra i più desiderati ci sono sicuramente quelli a gamba larga e barrel fit, ma nelle collezioni SS26 c’è spazio anche per jeans skinny, slim fit o dal fondo svasato, da abbinare davvero in tutte le salse.
Scoprite nella gallery a seguire alcuni dei nostri “prefe” del momento.
Jeans bianchi: 10 modelli da puntare adesso
MAJE Jeans a palloncino
Credits: it.maje.com
PINKO Jeans a gamba larga
Credits: pinko.com
7 FOR ALL MANKIND Jeans skinny a vita media
Credits: 7forallmankind.com
ICON DENIM Jeans bianchi strappati
Credits: iconedenimlosangeles.com
FRAME Jeans flared bianchi
Credits: frame-store.com
MANGO Jeans dritti a vita alta
Credits: shop.mango.com
ZARA Jeans a vita alta e gamba larga
Credits: zara.com
TOMMY HILFIGER Jeans a vita media
Credits: it.tommy.com
PLEASE Jeans bootcut cinque tasche
Credits: pleasefashion.com
LEVI’S Jeans svasati a vita alta
Credits: levi.com
Foto in copertina: GettyImage
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