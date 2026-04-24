In cerca di suggerimenti su come indossare la gonna lunga in ogni occasione? Lasciatevi ispirare da questi look di street style.

D’estate basta abbinarla a una canotta e a un paio di sandali flat per ottenere a occhi chiusi un look pratico, leggero e ad alto tasso di glamour. Ma come indossare la gonna lunga in questo periodo dell’anno in modo tale da sfruttare a pieno tutto il suo potenziale?

Se avete già nell’armadio almeno un paio di maxi skirt che aspettano solo di essere sfoggiate h24 ma non sapete mai bene come abbinarle in questa stagione, non temete.

***Gonne lunghe: i modelli di tendenza da puntare questa primavera***

Come sempre ci pensano le trend setter ad aiutarci a trovare la giusta ispirazione e nuovi spunti interessanti.

Eh sì, perchè basta passare in rassegna alcuni dei loro look per riuscire a individuare al volo un’infinità di combinazioni che vale la pena provare questa primavera.

6 idee dallo street style su come indossare la gonna lunga

Olivia Palermo è la dimostrazione che non serve strafare per ottenere in poche e semplici mosse un look con la gonna lunga incredibilmente elegante e raffinato. Basta sceglierne una bianca in cotone leggero e abbinarla a un pullover nero super basic e a un paio di sandali neri dal design essenziale.

Come indossare la gonna lunga in modo più informale? Specialmente in quei giorni in cui le temperature sono particolarmente ballerine, potete sceglierne una nera a ruota: da provare con una semplice maglia girocollo, una giacca tecnica e delle sneakers comode ai piedi.

Le amanti del total denim, questa primavera possono optare per un look coordinato in jeans, da ricreare facilmente scegliendo una camicia di jeans e una gonna plissé dello stesso lavaggio e completando poi il tutto con delle mules con i listini intrecciati e una tote bag dai colori neutri.

Visto che i pois sono una delle grandi tendenze della stagione, avere una gonna lunga in questa fantasia può essere un’ottima idea. Indossata in modo nonchalant, con un maglione dai colori pop, un giro di perle e delle décolleté dal gusto retrò risulta perfetta da mattina a sera.

Il segreto per cominciare a sfruttare una maxi skirt estiva anche adesso? Una in cotone bianco con i ricami si sposa perfettamente con camicia bianca, sandali con il tacco comodo e giacca in pelle marrone con le maniche a palloncino.

E se vi ritrovate nell’armadio una gonna lunga “see through” che vi sembra impossibile da abbinare, indossatela in modo easy, con sopra una felpa lunga e delle ballerine: riuscirete a utilizzarla anche in pieno giorno.

Credits: courtesy of press office