Grazia.it punta i suoi riflettori su un brand tutto da scoprire attraverso le parole di chi l'ha pensato. Questa settimana chiacchieriamo con Francesca Piccini, founder dell'omonimo brand di abiti da sposa

Nel mondo bridal contemporaneo, sempre più donne cercano un abito che non sia soltanto bello da indossare, ma capace di raccontare chi sono. Un cambiamento che ha spostato l'attenzione dall'idea di perfezione a quella di autenticità. È proprio in questo spazio, fatto di emozioni, libertà espressiva e ascolto, che si inserisce il lavoro di Francesca Piccini.

Designer e fondatrice brand di abiti da sposa che porta il suo nome, Francesca ha costruito negli anni un universo riconoscibile, dove la couture incontra la contemporaneità e ogni creazione nasce dal dialogo con la donna che la indosserà. I suoi abiti non inseguono tendenze passeggere né immagini stereotipate bensì personalità, desideri e sfumature. Sono il risultato di una ricerca che parte dalla materia, attraversa il gesto artigianale e arriva fino all'emozione.

Nata in un momento di profonda evoluzione del settore wedding, la maison ha saputo intercettare una nuova sensibilità femminile, proponendo un'idea di eleganza meno rigida e più spontanea. Linee pulite, dettagli couture, lavorazioni sartoriali e una costante attenzione alla persona diventano gli strumenti attraverso cui costruire un abito che non sovrasta, ma accompagna.

A rendere ancora più interessante il percorso del brand è il dialogo continuo tra le due città che ne ospitano gli atelier, Milano e Napoli. Due realtà diverse ma complementari, che contribuiscono a definire l'identità creativa della designer: da una parte il rigore, la ricerca dell'equilibrio e la cultura del dettaglio; dall'altra la forza dell'emozione, l'istinto e una visione della bellezza capace di coinvolgere tutti i sensi.

Ogni tessuto, ogni ricamo, ogni volume viene scelto per la sua capacità di evocare una sensazione, tradurre un carattere, dare forma a un racconto personale. Al centro c'è sempre lei, la sposa: la sua storia, la sua identità, i suoi gusti e, perché no?, anche i suoi dubbi. Ed è forse proprio questa attenzione alla dimensione umana che rende il suo marchio un punto di riferimento per chi desidera vivere il matrimonio in modo autentico, lontano dalle convenzioni e più vicino a sé stessa.

Per il nuovo appuntamento di Grazia Talks With, abbiamo incontrato Francesca Piccini per parlare di creatività, imprenditorialità, emozioni e del modo in cui la moda bridal sta cambiando insieme alle donne che la scelgono.





Partiamo dall’inizio: com’è nato il tuo brand di abiti da sposa?

«Il brand è nato da un desiderio molto semplice, ma profondo: creare qualcosa che facesse sentire le donne davvero "viste". Ho sempre percepito l’abito da sposa come una sorta di “seconda pelle emotiva”, qualcosa capace di raccontare la personalità di chi lo indossa senza mai sovrastarla. Quando ho iniziato a lavorare in questo settore, nel 2017, il mondo bridal stava iniziando a cambiare. Sempre più donne della mia generazione sentivano il desiderio di indossare qualcosa di più contemporaneo, lontano dall’idea tradizionale dell’abito da sposa. È stato il momento perfetto per dare forma alla mia visione: portare un’eleganza più autentica e spontanea, meno costruita, fatta di ascolto, materia e sensibilità. Negli anni questo approccio si è trasformato in un linguaggio estetico ben preciso, ma l’origine resta la stessa. Creare abiti che abbiano un’anima, prima ancora che una forma».

Quali sono le difficoltà iniziali in cui ti sei imbattuta quando hai avviato il brand e come le hai affrontate?

«La difficoltà più grande è stata trovare il coraggio di restare fedele alla mia visione in un settore che spesso tende a standardizzare tutto. Quando inizi, ti senti quasi obbligata a rincorrere ciò che funziona già, ciò che il mercato considera “giusto”. Io invece sentivo il bisogno di costruire qualcosa di più intimo. Avendo creato tutto da zero, una delle sfide più grandi è stata anche imparare a far convivere due dimensioni molto diverse: quella creativa, istintiva ed emotiva, e quella imprenditoriale, fatta di scelte concrete, responsabilità e visione a lungo termine. Non avevo un modello preciso da seguire, né un esempio vicino a cui fare riferimento; ho dovuto costruire il mio equilibrio passo dopo passo.

Ho imparato che la coerenza richiede tempo, pazienza e anche molta disciplina. Non esistono scorciatoie quando lavori con il fatto a mano e con le emozioni delle persone. Ma credo che oggi proprio questa autenticità venga percepita dalle spose. Alcune difficoltà, in realtà, esistono ancora oggi, e nel tempo se ne sono aggiunte altre. Ogni progetto creativo vive anche dentro un contesto più ampio, fatto di cambiamenti economici, sociali e culturali che inevitabilmente influenzano anche le piccole e medie imprese. È forse la parte meno romantica del mio lavoro: trovare ogni giorno un equilibrio tra creatività, responsabilità e attenzione concreta. Ma credo che anche questo faccia parte del costruire qualcosa di autentico, reale e destinato a durare».

Sempre più donne oggi desiderano vivere il matrimonio in modo personale, intimo, meno legato alle convenzioni. Pensi che anche la moda bridal stia attraversando una piccola rivoluzione culturale in questo senso?

«Assolutamente sì, e trovo che sia una trasformazione molto bella. Oggi le spose non cercano più soltanto “l’abito perfetto”, cercano un abito che le rappresenti davvero. Vogliono sentirsi libere, a proprio agio, riconoscersi allo specchio. Questo cambia completamente il modo di progettare.

È il cambiamento citato poco fa nella prima risposta; la Bridal Couture sta diventando meno rigida e più narrativa: non parla più solo di estetica, ma di identità. Ci sono spose che scelgono linee essenziali, altre che desiderano dettagli couture molto forti, ma quello che accomuna tutte è il desiderio di autenticità. Credo che la vera rivoluzione sia proprio questa: non vestirsi per aderire a un’immagine ideale di sposa, ma per raccontare la propria identità».

Milano e Napoli sono le due città che ospitano i vostri atelier: due anime profondamente diverse. In che modo queste città influenzano la tua sensibilità estetica?

«Milano e Napoli per me sono due energie complementari. Milano mi insegna il rigore, la sottrazione, l’eleganza silenziosa. È una città che educa lo sguardo al dettaglio e all’equilibrio.

Napoli invece è pura intensità emotiva. Ha un rapporto con la bellezza molto istintivo, teatrale, viscerale. Ti ricorda che la moda deve anche emozionare, sorprendere, vivere. Credo che il mio lavoro nasca proprio dall’incontro di queste due anime: la disciplina della forma e il calore dell’emozione».

(Nella foto: i due abiti realizzati per Sara Nicole Rossetto e Mireille Stoeckling Fabroccini - Courtesy Francesca Piccini)

La scelta dell’abito da sposa è uno dei momenti più “delicati” ed emozionanti: come si entra in connessione con la sposa e si lavora per aiutarla nella scelta del suo vestito?

«Prima di parlare di abiti, cerco sempre di capire chi ho davanti. Spesso le spose arrivano con tantissime immagini salvate sul telefono, riferimenti, aspettative, ma anche molta confusione.

Il mio lavoro non è aggiungere, ma togliere rumore. Cerco di creare uno spazio in cui possano sentirsi ascoltate davvero, senza la pressione di dover interpretare un ruolo o aderire a un’immagine ideale di sposa. Per entrare in connessione con loro osservo molto: il modo in cui si muovono, quello che evitano prima ancora di quello che dicono di desiderare, i dettagli che le fanno illuminare mentre provano un abito. A volte bastano poche parole per capire tutto. Altre volte invece serve accompagnarle più lentamente, aiutandole a sentirsi libere di scegliere qualcosa che le rappresenti davvero, non ciò che si aspettano gli altri.

Credo che la parte più importante del mio lavoro sia proprio questa: far sentire una donna a suo agio abbastanza da riconoscersi. L’abito giusto arriva quasi sempre in quel momento preciso, quando la futura sposa smette di cercare di “essere una sposa” e inizia semplicemente a sentirsi sé stessa».

Sul sito leggiamo che “i tessuti sono i vostri pennelli”. C’è un materiale o una lavorazione a cui sei particolarmente legata o che suscita in te emozioni particolari?

In realtà non ho un materiale “preferito” in assoluto, perché ogni tessuto per me è uno strumento creativo diverso. Proprio come un artista sceglie tra matita, olio o acquerello in base a ciò che vuole raccontare, io scelgo i tessuti in funzione dell’emozione che voglio costruire attorno a un abito.

Ci sono materiali che danno struttura e presenza, altri che creano leggerezza, movimento, intimità. È sempre il progetto a guidarmi. Il gazar, ad esempio, e tutti i materiali dalla struttura più croccante, creano qualcosa di quasi architettonico: danno forza, eleganza, una presenza molto decisa, ne definiscono una personalità molto chiara. Chiffon e georgette o tulle invece mi trasmettono leggerezza e libertà, hanno un movimento impalpabile ma allo stesso tempo li trovo emotivamente diversi, i primi leggermente più androgini, il tulle invece leggermente più romantico.

Il raso o il cadì accompagnano il corpo in modo naturale e sensuale, mentre il pizzo o i ricami in generale riescono spesso a raccontare qualcosa di più narrativo, esplicito, in base alla trama e pattern. Quello che mi emoziona davvero è il dialogo tra la materia e la donna che la indossa: il tessuto ha la meravigliosa e magica proprietà di tradurre un carattere, un’attitudine, persino la sfumatura più nascosta.

C’è un abito che hai realizzato in questi anni e che ti è rimasto nel cuore e perché?

«Ci sono alcuni abiti di collezione che negli anni continuano a essere richiesti, reinterpretati, amati da spose diverse. Sono quelli a cui inevitabilmente mi affeziono di più, perché significa che hanno superato il tempo e le tendenze, mantenendo intatta la loro identità. Mi affeziono particolarmente anche agli abiti Custom made, nati completamente da zero. Quando una cliente arriva senza voler semplicemente scegliere un vestito, ma con il desiderio di costruirlo insieme a me, si crea qualcosa di molto autentico e profondo. È un processo fatto di fiducia, intuizione e scambio continuo.

In quei casi l’abito diventa quasi il risultato di un incontro umano e creativo. È qualcosa che sa di magia ed è probabilmente la parte del mio lavoro che amo di più».

Ultima domanda: se il tuo brand fosse una canzone o una colonna sonora, quale sarebbe?

Direi “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni. È una canzone che porto dentro da sempre perché parla della capacità di restare sensibili, di continuare a credere nelle cose profonde anche quando la vita te lo rende difficile. Mi riconosco molto in quell’idea di sogno che non è evasione dalla realtà, ma resistenza, visione, scelta quotidiana a sentire con il cuore. Credo che anche il mio modo di creare nasca da lì: dal desiderio di trasmettere emozione, autenticità e bellezza senza superficialità. Nel mio lavoro cerco sempre di ricordare alle donne che la fragilità non è un limite, ma spesso il punto in cui nasce qualcosa di vero. E questo il filo che lega quella canzone al mio brand: l’idea che eleganza ed emozione possano convivere con forza, profondità e libertà.

Un invito silenzioso, a non avere paura di essere autentici, sensibili. Un invito per continuare a sognare, anche in un mondo che spesso ci chiede il contrario».