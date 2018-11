Il maxi carré da portare intorno al collo è uno degli accessori più raffinati che ci sia. Per dare un tocco di colore e di eleganza a ogni outfit



La quintessenza dello charme? Il maxi carré da portare intorno al collo.

Di seta impalpabile, con motivi floreali a stampa o anche impreziosito di ricami, il foulard è un accessorio che non può mancare all’appello nel guardaroba più sofisticato.

Creatività, originalità e tocco "pop" sono ingredienti essenziali per indossarlo con disinvoltura e nonchalance h24.



Siete fan della mise total black? Un foulard colorato legato al collo, ad esempio, vi illuminerà più di un collier di diamanti. Donerà un’allure raffinatissima con discrezione, mantenendo un profilo basso.



Anche il casual style va a braccetto con i carré, capaci come sono di trasformare un paio di mom jeans abbinati a una giacca chiodo in un look decisamente charmant.



Senza contare che ormai ad autunno inoltrato proteggere la gola (con stile) è diventato più che necessario. Se poi possiamo farlo nella maniera più chic ed elegante, poi, perché no?



Sotto troverete i foulard più irresistibili dell'autunno inverno 2018-2019.







MANTERO Classic carré con motivi floreali in twill di seta.



Photo Credits: mantero.com

DIOR Foulard in seta su fondo white-off.



Photo Credits: dior.com

ALEXA CHUNG Foulard in seta color carta da zucchero.



Photo Credits: alexachung.com

CHANEL Foulard in twill di seta con fondo blu marine e righe bianche à la marinière.



Photo Credits: chanel.com

CHLOE Foulard quadrato in seta con stampa artistica.



Photo Credits: chloe.com



GUCCI Foulard in seta con stampa Flora Gothic.



Photo Credits: gucci.com

EMILIO PUCCI Foulard in twill di seta stampata con stampa trifoglio, motivo jacquard e tessuto in diagonale.



Photo Credits: emiliopucci.com

DOLCE & GABBANA Foulard in seta stampata con motivo maiolica e rose.



Photo Credits: dolcegabbana.com



ETRO Foulard in seta con stampa rococò



Photo Credits: etro.com

GIVENCHY Foulard in misto seta, cachemire e lana, con stampa Iconic Flash nera e bianca e frange lungo i bordi.



Photo Credits: givenchy.com

ALEXANDER MCQUEEN Foulard specchiato in modal e lana color avorio e rosso con Skull e motivo floreale.



Photo Credits: alexandermcqueen.com

VIVIENNE WESTWOOD Il 100 Million Foulard è in pura seta e presenta il caratteristico simbolo Orb 1 del brand e la stampa disegnata a mano da Vivienne Westwood che indica il costo totale per salvare la foresta pluviale.

Photo Credits: viviennewestwood.com



BURBERRY Foulard in seta con motivi iconici del brand.



Photo Credits: burberry.com