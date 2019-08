Ferragosto al mare, in montagna o in campagna? Voi intanto scegliete la meta: la mise perfetta ve la suggeriamo noi

Come immaginate di trascorrere la giornata di Ferragosto?

Un picnic nel verde con la classica tovaglia a quadretti Vichy, il cestino di vimini e prelibatezze varie al suo interno da gustare in compagnia?

Un pranzetto in baita dopo una bella camminata ad alta quota? Oppure una giornata in spiaggia tra gavettoni, tuffi, risate e tanto relax?

Tranquille: qualunque siano i vostri programmi, vi suggeriamo noi cosa indossare per avere un look impeccabile anche il 15 Agosto!





Il look per Ferragosto in campagna

Una maxi gonna con ciliegie stampate, un top con le ruches, espadrillas in corda e accessori in rafia. L'outfit per il picnic perfetto per noi dovrebbe essere così: romantico e rétro al punto giusto.





Gonna della capsule collection Dolce&Gabbana x Mytheresa, top H&M, cappello LEONTINE VINTAGE, tracolla PARFOIS, espadrillas AQUAZZURA

Credits: mytheresa.com, hm.com, leontinevintage.com, parfois.com





Il look per Ferragosto al mare

Anche il beachwear a Ferragosto si fa speciale: un longdress bianco raffinatissimo, un bikini con applique e un paio di sandali flat ma d'argento sono la scelta giusta. Semplice e super chic.





Abito FALCONERI, bikini ADRIANA DEGREAS X CULT GAIA, occhiali da sole MOSCOT, shopper STELLA MCCARTNEY e sandali CARMENS

Credits: it.falconeri.com, adrianadegreas.com, it.moscot.com, stellamccartney.com, carmens.it





Il look per Ferragosto in montagna

Se l'ozio non fa per voi nemmeno in vacanza, un trekking in montagna (naturalmente con tanto di pranzo sostanzioso per recuperare le energie!) è tutto quello che vi serve. Da affrontare però sembre con il giusto look, che prevede una giacca tecnica stilosa, una t-shirt colorata, un paio di ciclisti (capo must dell'estate 2019!) e sneakers con high performance adatte all'impresa.

Giacca a vento OYSHO, t-shirt ZIMMERMANN, ciclisti ZARA, borsone HAGLOFS e sneakers da trekking ADIDAS

Credits: oysho.com, net-a-porter.com, zara.com, haglofs.com, adidas.it





In apertura: immagine del lookbook della Capsule collection Dolce & Gabbana x Mytheresa.com