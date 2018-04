La felpa è tra i capi di tendenza della primavera: ecco come abbinarla in versione easy & cool.



Con cappuccio o senza. A tinta unita o arricchita da stampe colorate e applique preziose. Logo o no logo. E ancora, corta oppure lunga e ancora dalla silhouette oversize.

Qualunque sia il modello che adorate di più, la felpa è senza dubbio un grande must del guardaroba femminile.

Se un tempo veniva associata unicamente allo sport e allo streetwear, oggi, invece, è stata ampiamente "sdoganata" anche nelle occasioni più glamour.

Tanto da diventare il capo daily perfetto per look dall'impatto super cool, da indossare 24 ore su 24, perfetta per sdrammatizzare anche le mise più classiche e raffinate.

Se ne avete appena acquistata una nuova nuova per la primavera, prendete spunto dai nostri fashion tips su come abbinarla ad hoc.





FELPA CORTA E PANTALONI IN VINILE





Sdrammatizzare un paio di pantaloni in vinile non è l'impresa più semplice del mondo. Ma con la felpa si può! Specialmente se ne scegliete una corta e in una nuance allegra come questa.





Felpa ACNE STUDIOS e culotte in vinile VALENTINO.

Credits: net-a-porter.com





FELPA NERA E MINIGONNA CHECK





Se preferite puntare su una felpa nera, gli abbinamenti sono praticamente infiniti. Un mix&match che a noi piace sempre tanto è quello con la mini stampa check per un look metropolitano e rock.





Felpa BALENCIAGA e minigonna BURBERRY.

Credits: net-a-porter.com





FELPA CON RICAMI E GONNA DI JEANS





Quando la felpa è molto elaborata e ricca di decori, scritte e strass, mantenersi sul sobrio nella parte inferiore dell'outfit è sempre caldamente consigliato. E cosa c'è di meglio di una bella gonna in denim al ginocchio? Casual e cool al tempo stesso.





Felpa DOLCE & GABBANA e gonna di jeans SEE BY CHLOÉ.

Credits: mytheresa.com





FELPA LUNGA E STIVALI CUISSARDES





Non è certo un look con cui andare a fare la spesa, d'accordo. Ma la felpa lunga dalla silhouette over quest'anno si porta così: con gli stivali cuissardes (se effetto "calza", meglio ancora). Le influencer vi scambieranno per loro "colleghe".





Felpa KITH + CHAMPION e cuissardes GIVENCHY.

Credits: net-a-porter.com e mytheresa.com





FELPA E GONNA MIDI





Femminile con un twist! La combo tra una felpa casual con le scritte e una gonna midi dallo stile bon ton, ci regala un contrasto davvero interessante. Provare per credere.





Felpa TORY SPORT e gonna midi ROCHAS.

Credits: mytheresa.com





FELPA CON VOLANT E ORECCHINI A CHANDELIER





Un altro modo di valorizzare al meglio la felpa è quello di puntare su un accessorio speciale. La scelta top? Un paio di orecchini a chandelier vistosi e glamour faranno decisamente al caso vostro.





Felpa GUESS e orecchini MIU MIU.

Credits: guess.eu e mytheresa.com