La scelta della custodia del telefono è un dettaglio da non sottovalutare assolutamente. Ora vi spieghiamo perché!

E pensare che qualche anno fa non esistevano nemmeno. Cosa? Parliamo di phone cover, le custodie nate per per riparare (e ormai sempre di più per ornare) il nostro amato smartphone.

L’evoluzione tecnologica ha reso i nostri telefoni sempre più preziosi e di conseguenza le phone case davvero indispensabili. #Maipiùsenza

Si da il caso che la scelta della cover per il nostro telefono dica di noi molto di più di quanto pensiamo.

Facciamo quindi, in pieno spirito “sotto l’ombrellone”, un bel personality test con la nostra gallery in cui troverete le 15 cover più cute e fashion del momento!

Se siete vintage addict:

(Credits: Alexander McQueen)

In coccodrillo marrone e dettaglio di catena per essere appesa al collo, la cover di Alexander McQueen è davvero posh. Se avete uno spirito retró, un accessorio tech che non sembra tech è ciò che fa per voi. #Retrócover

Se siete amanti del Made in Italy:



(Credits: Bottega Veneta)

Il brand Bottega Veneta è un orgoglio tutto italiano specializzato in pellame. Perfino la cover per custodire il telefono è in pelle intrecciata, la signature della casa. #Madeinitalycover

Se siete amanti della West Coast:



(Credits: Casetify)

La cover di Casetify è in plexi con disegni pop ispirati alla California. #Westcoastcover

Se amate lo stile da influencer:

(Credits: Chiara Ferragni Collection)

La cover con glitter di Chiara Ferragni Collection è perfetta se, come Chiara, amate lo stile "sparkling". #Influencercover

Se amate il motivo monogram:



(Credits: Fendi)

Per lei e per lui, la cover di Fendi ha dettaglio di maniglia in pelle monogram, perfetto per i selfie all'ultimo grido. #Monogramcover

Se siete nostalgici degli anni 90:



(Credits: Fiorucci)

Fiorucci è un brand iconico degli anni 90 ed ora è tornato alla grande. Questa cover glitterata con disegno dei mitici angioletti è perfetta se siete 90's lover. #90scover

Se siete amanti delle stampe floreali:



(Credits: Gucci)

Quello stampato sulla cover di Gucci è il mitico disegno Flora, motivo originale della casa nato nel 1966. #Floracover

Se avete una vena artistica:

(Credits: Moschino)

La cover di Moschino rappresenta un bozzetto di un figurino ed è perfetto per i designer wannabe con vena artistica. #Designercover

Se siete fashion addict:



(Credits: Net-a-Porter)

I fashion addict non potranno resistere alla cover pop psichedelica di Prada, disponibile su Net-a-Porter. #Fashionaddictcover

Se amate l'estate e il glamour holliwoodiano:



(Credits: Richmond Fitch)

L'Hollywood boulevard raffigurato sulla cover di Richmond Fitch ci trasporta in contesti vacanzieri ed estivi. #Summercover

Se siete self-confident e spiritose:



(Credits: Rifle Paper)

La cover di Rifle Paper è ironica e positiva con un disegno di poupette e la scritta "Hello Gorgeous". #Positivecover

Se siete originali e pratici:



(Credits: Skinny Dip)

Il dettaglio di anello è un trick molto smart per tenere il telefono e fare le foto al meglio. Questo di Skinny Dip è originale perché a forma di banana leaf. #Funnycover

Se amate lo stile classico con brio:

(Credits: Revolve)

La cover di Sonix è liscia e minimale con un tocco di brio dato dalla finitura opalescente. #Opalcover





Se siete pop e stravaganti:



(Credits: Stella McCartney)

La cover di Stella McCartney a forma di bocca è extra. Il vantaggio? Non rischierete mai di perdere il telefono in borsa. #Rubbercover

Se siete pazze per la moda:



(Credits: Valentino)

La cover di Valentino è rossa con dettaglio logo. Bella e preziosa come un borsa, sarà l'accessorio "go to" delle pazze per la moda. #Fashionistacover

Se siete minimal e amate la praticità: 

(Credits: YSL)

La cover di YSL coniuga semplicità minimal a praticità in un solo accessorio grazie alle taschine portacarte sul fronte. #Smartcover