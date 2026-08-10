Dal fascino tropicale alle interpretazioni più sofisticate, il cocco conquista la profumeria con fragranze cremose, sensuali e irresistibili. Ecco le migliori da provare

Da semplice simbolo di vacanze al mare e creme solari, il cocco si è trasformato in una delle note più desiderate della profumeria contemporanea. Dimenticate l’effetto nostalgico da spiaggia: oggi questa sfumatura gourmand conquista con un’anima più elegante, cremosa e sofisticata.

Perché i profumi al cocco sono sempre molto amati

Il successo dei profumi al cocco nasce dal desiderio di fragranze comfort, quelle che avvolgono la pelle come una carezza e diventano una vera firma personale. Versatile e sorprendente, il cocco cambia carattere a seconda degli abbinamenti: diventa goloso insieme alla vaniglia, luminoso accanto ai fiori bianchi come gelsomino e tiaré, più raffinato quando incontra legni preziosi, ambra e muschi. Non esiste quindi un solo modo di indossarlo. Se amate il cocco, questa è la stagione perfetta per lasciarvi conquistare dalle sue nuove interpretazioni: fragranze che trasformano l’estate in un ricordo da indossare tutto l’anno.

Profumi al cocco: i migliori da provare

Celebra il calore della pelle con una composizione sensuale e solare: latte di cocco, ambra, vaniglia e sandalo si intrecciano con agrumi luminosi, fiori bianchi e note di tiaré. Una fragranza avvolgente che evoca il fascino dell’estate eterna.

Racchiude il profumo delle vacanze tropicali: la dolcezza solare dell’eliotropo si fonde con la cremosità della polpa di cocco e della vaniglia di Tahiti. Un viaggio sensoriale tra esotismo e morbidezza.

Fragranza gourmand e solare, unisce la cremosità del cocco alla sensualità della vaniglia. Un bouquet di gelsomino, tiaré e ylang-ylang aggiunge eleganza all’accordo tropicale, creando una scia calda, avvolgente e raffinata, come una coccola sulla pelle.

Fragranza solare e sofisticata, racchiude il fascino delle isole private dove l’estate sembra non finire mai. Un accordo ambrato-floreale con sfumature calde, dolci e gourmand, in cui cocco, fiori bianchi e note luminose evocano lusso, seduzione e una continua ricerca del sole.

Questo profumo trasporta alle Maldive con un accordo ambrato-legnoso che unisce acqua di cocco cremosa, pera dalle sfumature tostate e legno di sandalo. Una fragranza leggera e avvolgente da vaporizzare su corpo e capelli.

Una fragranza seducente e gourmand che unisce prugna succosa, rum intenso, tuberosa, cocco cremoso, pralina, muschio e vaniglia. Una scia avvolgente e persistente, perfetta per le serate speciali.

Un cocktail dolce e luminoso di cocco, vaniglia, frutto della passione e fiori di tiaré. Le note di caramello, ambra bianca e latte di cocco lasciano sulla pelle una scia solare e avvolgente.

Evoca atmosfere tropicali con un mix delicato di fresia, bergamotto, cocco e vaniglia. Una fragranza femminile, dolce e luminosa, ideale per chi ama una scia estiva fresca e golosa.

Un profumo elegante e avvolgente che combina la dolcezza della vaniglia con la cremosità del cocco in un accordo caldo e armonioso. Racchiuso in un flacone gioiello da viaggio, offre una scia persistente e raffinata.

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