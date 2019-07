Coppia di fatto e di stile: sunglasses e costume saranno i protagonisti dei vostri look da spiaggia.

Se "l'attenzione al dettaglio" è la skill in cima vostro curriculum, il "matchy matchy" un mantra e l’abbinamento impeccabile una vocazione, welcome to the club!

Per noi la ricerca dell’outfit perfetto è una filosofia da cui non si può mai prescindere, nemmeno al mare!

Dunque, in previsione delle vostre vacanze, ovunque andiate quest’estate, abbiamo preparato per voi 7 summer look perfetti, a base di soli occhiali da sole e costume.





(Credits: Instagram) Natalia Vodianova

Il match perfetto tra sunglasses e intero o bikini creerà un effetto "bomba", da vera diva di Hollywood.

Potremmo mai farvi perdere questa chance? Scateniamoci con il mix & match più vacanziero dell’estate!





Costume + occhiali: stile anni Settanta nei toni dell'arancio

(Credits: Calzedonia, Max Mara)

Questo look composto dal costume intero a strisce colorate di Calzedonia e gli occhiali con lente arancio di Max Mara ci piace perché è portabile, d'effetto e molto Seventies! #Seventiesmix&match

Costume + occhiali: ruches black and white

(Credits: Oysho, Linda Farrow)

Tremendamente elegante: le ruches del bikini di Oysho (ora in saldo a soli €22) ricordano la forma morbida della montatura di Linda Farrow. Perfezione assoluta. #Blackandwhitemix&match

Costume + occhiali: optical print e logo

(Credits: Yamamay, Stella McCartney)

Richiami disco anni 80 in questo abbinamento composto dal one piece Yamamay in stampa optical e maxi shades con logo di Stella McCartney. #Opticalmix&match

Costume + occhiali: stampa a tutto colore e pvc

(Credits: Desigual, Saraghina)

Super estivo il costume stampato di Desigual che, essendo molto ricco e colorato, abbiamo abbinato con occhiali slim basici in pvc trasparente di Saraghina. #Printedmix&match

Costume + occhiali: brown e un tocco di pitone

(Credits: Gucci, Belize)

Questo abbinamento "killer" esalterà la vostra abbronzatura per un effetto "sun kissed" irresistibile. Ricreatelo scegliendo il bikini a fascia brown di Belize e i maxi occhiali con dettaglio in pitone di Gucci. #Animaliermix&match

Costume + occhiali: vichy e cuori in stile Lolita

(Credits: Mango, Net-a-Porter)

Il due pezzi a vita alta di Marysia è perfetto con gli occhiali in stile "Lolita" a forma di cuore di Mango. #Vichymix&match

Costume + occhiali: motivo caleidoscopico e burgundy

(Credits: Dior, Trussardi)

Questo costume intero della collezione Kaleidoscopic di Dior si abbina alla grande con gli occhiali tondi (un must have in fatto di sunnies) di Trussardi in tonalità burgundy. #Hypnoticmix&match