Non è estate al mare che si rispetti senza una selezione di bikini nuovi nuovi: ecco quali scegliere





Sarà ancora presto per godersi le vacanze al mare (salvo qualche rara e fortunata eccezione!).

Ma non è mai troppo presto per iniziare a pensare ai costumi da bagno più cool da accaparrarsi in vista dell'estate.

E tra i modelli che non possono mancare nel guardaroba da spiaggia più glamour ci sono come sempre loro: i bikini.

Quali novità ci riserva la nuova stagione? La scelta è davvero ampia e variegata e spazia dalle versioni basic e passe-partout, perfette per chi vuole mantenere un look sobrio e chic anche on the beach, fino ai due pezzi dalla silhouette più particolare, pensati per chi non ha paura di osare con forme e colori diversi.

Con volant, con dettagli cut-out, a monospalla, con slip a vita alta o altissima, con cintura incorporata, con spalline scese, con applique preziose o con inserti a contrasto.

Noi ne abbiamo scovati 16 che vi faranno perdere la testa.





Costumi da bagno: i bikini più cool dell’estate 2018 LOS TRAPITOS AL SOL

Credits: lostrapitosalsol.it



ALBERTA FERRETTI

Credits: albertaferretti.com



CALZEDONIA

Credits: it.calzedonia.com



DOLCE & GABBANA

Credits: store.dolcegabbana.com

GIOSI' BEACHWEAR

Credits: giosibeachwear.it

H&M

Credits: hm.com



LA BIKINERIA

Credits: labikineria.shop

ERES

Credits: eresparis.com

MARYAN MEHLHORN

Credits: maryanmehlhorn.com



MIMI A LA MER

Credits: mimialamer.com

SOLID & STRIPED

Credits: net-a-porter.com

TEZENIS

Credits: it.tezenis.com



THREE GRACES LONDON

Credits: net-a-porter.com

TORY BURCH

Credits: toryburch.it

WATERCULT

Credits: watercult.com



YAMAMAY

Credits: yamamay.com

/ 16 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...