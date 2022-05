L’estate è alle porte e quindi eccovi 10 brand Made in Italy, sostenibili e artigianali da scoprire su Instagram e seguire asap!



Siete alla ricerca di un costume da bagno nuovo per l'estate 2022? Perché non concentrarsi su brand di swimwear Made in Italy, sostenibili e slow fashion, che supportano le piccole eccellenze locali e i nostri atelier artigianali indipendenti?



Ispirati ai colori del mare, alla sabbia calda sotto ai piedi, alle luci dei tramonti e alle atmosfere meditarranee, questi costumi sono perfetti da sfoggiare sia in spiaggia mentre ci si abbronza, ma anche all’aperitivo sotto le stelle per un look facile e veloce!



Per aiutarvi nella ricerca, abbiamo fatto una lista di 9 brand italiani, che hanno a cuore l’ambiente e sono artigianali, da conoscere e provare assolutamente!





Soloblu



Nato a Milano, Soloblu è un marchio di costumi da bagno e beachwear fondato da due sorelle, Benedetta e Isabella che, spinte dall’amore per il mare e la passione per l’Italia, hanno dato vita al brand imbarcandosi in questa nuova avventura. I tratti principali di Soloblu sono l’eleganza e uno stile ben definito, oltre alla purezza delle linee e un fit unico: i capi sono curati, riconoscibili anche se privi di etichette visibili e realizzati in lycre Italiane di altissima qualità, che avvolgono la silhouette come una seconda pelle e valorizzano ogni tipo di corpo. Infatti, oltre ad ispirarsi ad un viaggio lungo le coste italiane per raccontare la tradizione italiana del Made in Italy, il brand utilizza materiali innovativi ed ecosostenibili per rispettare il nostro pianeta (e mare!): nylon creati con filati rigenerati da reti da pesca e scarti di plastica per contribuire al minore impatto ambientale e alla salvaguardia degli oceani.





Isole&Vulcani



Il brand di Daniela Fadda ci trasporta immediatamente in un ambiente magico: le rocce vulcaniche, l’ossidiana, le terre ocra e rossa, il vento, la sabbia nera delle spiagge e i tramonti infuocati sono i pilastri che hanno ispirato Isole&Vulcani. La collezione infatti prende vita dai contrasti di Filicudi, isola dell’arcipelago delle Eolie in Sicilia, catturandone l'essenza non solo attraverso il colore e la sensazione, ma seguendo linee che potessero accogliere ed evidenziare la forma del corpo di ogni donna. Parlando proprio di colori, Isole&Vulcani presta una particolare attenzione alle nuances con la scelta di colori tinti naturalmente e che possano essere continuativi nel tempo e che rendano i costumi timeless, oltre a essere prodotti in modo completamente artigianale. L’”artigianato contemporaneo” è infatti uno dei tratti del brand, che produce in modo consapevole un prodotto artigianale interamente realizzato in cotone sostenibile.





Mimì à la mer



Fondato della designer milanese Michela Occhetto, Mimì à la mer è un marchio che nasce per coniugare sia l’amore per il mare che per la moda, realizzando collezioni esclusive di qualità pensate e prodotte in Italia in limited edition. Oltre all’eccellenza dei materiali, la ricerca si focalizza su palette dal sapore vintage e sulla creazione delle grafiche dei tessuti create in esclusiva per il marchio: infatti ogni disegno viene pensato dalla designer ed è ispirato da vecchi film o fotografie. In più grande attenzione viene data alla qualità dei capi, la cui produzione avviene interamente nel distretto tessile comasco. «Nonostante le difficoltà, il Made in Italy è un valore in cui credo e a cui non intendo rinunciare. Vogliamo continuare ad offrire al pubblico dei capi di ottima qualità e questo passa prima di tutto dai criteri di produzione. Forse rispetto ad altre vie occorre più tempo per arrivare ad obiettivi tangibili ma secondo noi, ne vale la pena».





Maison Roèl



Nata a Firenze l’11 Ottobre 2020 dall’idea di Eleonora Rocchini, Maison Roèl nasce «per le Donne libere e indipendenti, per trasgredire ai preconcetti e agli stereotipi che la donna è costretta a subire ancora oggi nel 21esimo secolo». Un brand che rivolge lo sguardo al femminile, una piccola impresa nata da zero, con dedizione e fatica, grazie a donne intraprendenti vogliose di creare prodotti interamente generati da Filiera Italiana per sostenere sia il loro paese di provenienza, che per esaltare la qualità che il Made in Italy impersonifica. Tutti i capi della collezione sono ricercati ed eleganti e spaziano fra swimwear, vestiti e accessori come fasce e turbanti e berretti.







VVidiSwimwear



Fondato da Sabrina di Gennaro nel 2020, VVidiSwimwear è una linea di costumi da bagno che esprime le sue radici e la volontà di raccontare una donna come lei, eclettica e indipendente, con forte carattere e personalità, ma allo stesso tempo con uno spirito libero ed innovativo. Insomma, un inno alla donna per eccellenza.

«Tutto nasce dall’amore per il mio mare, la natura e l’arte».

La collezione si ispira principalmente agli anni ’80, con tessuti di velluto pregiato, morbidissimo e leggerissimo e gioca sulla dualità dei colori facendo sì che ogni creazione sia diversa dall’altra. Infine non possiamo non parlare della corda, tratto distintivo di ogni pezzo e presente in quasi tutti i modelli, che viene tinta a mano per ottenere una tonalità calda che contrasti i colori a volte freddi dei velluti, ma viene utilizzata anche come «elemento costante della collezione smorzando la ricca ostentazione dei materiali utilizzati con un risultato armonico e naturale».





Alldaylong



Alldaylong è un marchio di costumi da bagno Made in Italy fondato da due cugine napoletane, Giusy e Patrizia, che da sempre condividono l’amore per la moda e per la propria famiglia, un valore imprescindibile per entrambe. «È stato come riaprire una scatola di vecchie fotografie di famiglia, dove ogni generazione ha ispirato in qualche modo la nostra collezione. Le nonne, le mamme, le zie, con le loro pose démodé ci hanno fatto l’occhiolino, suggerendoci il nostro stile attuale tutto rivolto alle ragazze di oggi e di domani». Infine una delle parole chiave del brand è metallizzato: infatti uno dei tratti distintivi dei capi delle collezioni è proprio il tessuto metallizzato, super brillante ma al contempo elegante, che ci permette di indossare questi modelli - non potevamo non dirlo - all day long!





Adria



Il nome deriva dall’etrusco Atrium (luce), che indica la posizione del mare ad oriente e utilizzato per denominare la parte superiore del mare Adriatico. Stiamo parlando di Adria, un brand di costumi hand and custom-made interamente in crochet nato nel 2019 dalla mente di Chiara Lipparini. Ogni collezione viene realizzata ispirandosi alla bellezza della forma femminile. Il crochet, rivisitato in chiave moderna, permette di ottenere capi innovativi, adatti ad ogni età e ad ogni silhouette. Inoltre, fedele alle sue radici italiane, il marchio celebra la qualità e la tradizione con un approccio moderno: i prodotti infatti sono realizzati completamente in Italia.







Festa Foresta



Festa Foresta è un marchio indipendente italiano fondato nella primavera del 2020 da Laura Zura-Puntaroni. Il suo nome ci rimanda a un’atmosfera magica, a un sogno a occhi aperti e al legame imprescindibile con la natura. «Festa Foresta è da tempo sognata in campagna, concepita in un piccolo paese del centro Italia, dove la vita procede lentamente e il tempo sembra essersi fermato». Proprio per questo, la sostenibilità svolge un ruolo imprescindibile: l’alta qualità dei prodotti è garantita da un approccio etico e sostenibile e, parlando anche di artigianalità, ogni singola fase della produzione è realizzata in Italia, da piccoli laboratori e artigiani, garantendo la massima cura e attenzione alle finiture, mentre tutti gli oggetti sono disegnati e prototipati a Milano. Infine, l’obiettivo principale di ogni singola cucitura è quello di rendere chi lo indossa a proprio agio con il proprio corpo, qualsiasi esso sia.





Lido



Nato nel 2017 dal desiderio di ripensare l’esperienza al mare attraverso un audace connubio tra stile classico e innovazione contemporanea, Lido è uno swimbrand basato a Venezia. Il marchio combina l’amore per il colore con la dedizione alla produzione etica e tutti gli articoli, pensati e prodotti a Venezia e dintorni, sono realizzati con tessuti sostenibili, utilizzando filati di nylon rigenerati e tecniche di lavorazione innovative che hanno il minor impatto possibile sull’ambiente. L’ultima collaborazione del brand con Issimo, estensione digitale di Pellicano Hotels si ispira a due dei più famosi cocktail italiani, lo Spritz e il Negroni. I due costumi sfumano dall’arancione al rosso e al rosa per lo Spritz e dal marrone scuro al rosso scuro fino al giallo acceso per il Negroni, grazie a un lungo processo sul colore che ha permesso di arrivare a nuance che sfumano da una tonalità all’altra, celebrando così i due drink che hanno fatto la storia dell’aperitivo, diventando elementi rappresentativi della classica estate all’italiana. Siete pronte per uno Spritz?