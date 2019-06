Mai più senza... un costume intero (in spiaggia e in città)!

Avete presente le offerte speciali "prendi due e paghi uno"?

Beh, qualche rara, rarissima volta si applicano anche alla moda e ora vi spieghiamo perché!

Si dà il caso che i costumi più desiderati del momento siano interi, tutti rigorosamente colorati, decorati e coprenti al punto giusto, belli come dei top.

Il costume intero 2.0 è talmente “ricco” da diventare un bodysuit, perfetto ed essere indossato come capo d’abbigliamento in mille occasioni.

Risultato? Con l’acquisto di un one piece realizzerete look da spiaggia ricercati, abbinamenti cittadini inaspettati e… guadagnerete spazio in valigia!

Ma passiamo dalla teoria alla pratica, con cinque abbinamenti mix & match formidabili, che faranno innamorare anche le più scettiche!





Costume intero: logo + verde militare

Il costume most wanted dell’estate? Senz’altro l’intero monogram di Fendi che abbiamo abbinato con panta cargo verde militari di Zara, un mini secchiello in pvc di Miu Miu e dei ciabattine essenziali di Cult Gaia. #Monogram







(Credits: Fendi, Cult Gaia, Zara, Miu Miu)

Costume intero: in bianco e giallo

La "combo" colore più fresca ed estiva che ci sia, declinata nel nostro secondo look mix & match. Gli ingredienti sono: intero bianco con obló sulla scollatura di Calzedonia, shorts di Imperial, espadrilles ricamate di Castaner e maxi bag " Le Baci" in paglia di Jacquemus. #Yellowandwhite









(Credits: Calzedonia, Castaner, Jacquemus, Imperial)

Costume intero: navy style femminile

Questo look "alla marinara" è perfettamente calibrato sui colori del baby blue, rosso e bianco ed il risultato è 100% urban! Lo abbiamo creato mixando l’intero di Oysho con dettaglio di fiore sulla spallina, la gonna plissé color block di Kocca, la shopper in denim di Michael Michael Kors e i sandali bianchi tacco 4 cm di Stuart Weitzman. #Navyperfection







(Credits: Oysho, Kocca, Michael Michael Kors, Stuart Weitzman)

Costume intero: bianco e nero animalier

Grazie alle maniche corte al posto delle spalline sottili, il costume intero di Leslie Amon sembra un top ed è davvero unico. Crea un abbinamento super chic con i pantaloni palazzo di Kalita, gli occhiali tondi di Trussardi e i pendenti preziosi di Stroli Oro. #Zebrato





(Credits: Trussardi, Kalita, Net-a-Porter, Stroili Oro)

Costume intero: stampa e denim

Il costume stampato con giaguaro blu e bianco di Yamamay è grande protagonista di questo look. Completatelo con gli shorts lunghezza biker di Mango, i sandali Raid e la belt bag di Chloé. #Shadesofblue



(Credits: Chloé, Yamamamay, Mango, Zalando)