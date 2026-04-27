Dona un immediato effetto "pancia piatta" e lo si può indossare anche come un top! Questo intero di Tezenis ha conquistato i nostri cuori (e vi diamo 5 motivi per cui dovreste metterlo in "carrello" subito...)



L'estate è quasi arrivata, complici le temperature gradevoli e i primi ponti all'orizzonte! La valigia per un weekend fronte mare è work in progress ma la scelta del costume perfetto da portare con voi vi sembra ancora un'impresa ardua...



*** Costumi: interi o bikini, quali modelli scegliere per l'estate 2026 ***



Attenzione perché, in questo caso, abbiamo una bella notizia: il costume da bagno perfetto per le prime fughe in spiaggia è già qui e noi l'abbiamo prontamente salvato tra i preferiti!

Si tratta di questo intero nero a fascia di Tezenis e vi diciamo nel dettaglio perché, secondo noi, è il key piece dell'estate 2026





Il costume intero di Tezenis: 5 motivi per metterlo subito nella valigia del mare

Sono i diversi motivi per cui questo costume intero firmato Tezenis è entrato nelle nostre wishist. Riassumendoli sono cinque e tutti assolutamente validi:

Prima di tutto il f it del modello è molto "furbo": l' arricciatura frontale infatti crea un drappeggio che modella la silhoutte valorizzandola e regalando un effetto pancia piatta immediato (scusate se è poco). La scollatura sulla schiena , poi, lo rende sensuale ma non eccessivo, insomma, il giusto "balance"!

è molto "furbo": l' infatti crea un drappeggio che modella la e regalando un (scusate se è poco). La , poi, lo rende sensuale ma non eccessivo, insomma, il giusto "balance"! La linea essenziale e il drappeggio lo rendono perfetto da indossare anche come semplice top con sopra una camicia o una giacca più elegante, con una paio di shorts ma anche una maxi gonna dal sapore boho... Insomma meno capi da portare in valigia e meno stress!

con sopra una camicia o una giacca più elegante, con una paio di shorts ma anche una maxi gonna dal sapore boho... Insomma meno capi da portare in valigia e meno stress! Infine il materiale : si tratta di una fibra morbida al tatto ma proveniente da materie riciclate, il ché, nel suo piccolo, non è un male!

: si tratta di una fibra morbida al tatto ma proveniente da materie riciclate, il ché, nel suo piccolo, non è un male! È un modello che dona davvero a tutte le fisicità!

L prezzo "piccolo": solo 19,99 euro!

Insomma questo intero è davvero l'ideale per partire con le prime sessioni di sole & mare...

E voi avete già trovato il vostro costume ideale per l'estate 2026?