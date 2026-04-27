Ferme tutte! Questo costume intero "magico" di Tezenis è il modello must dell'estate 2026 e sta bene (davvero) a tutte!
L'estate è quasi arrivata, complici le temperature gradevoli e i primi ponti all'orizzonte! La valigia per un weekend fronte mare è work in progress ma la scelta del costume perfetto da portare con voi vi sembra ancora un'impresa ardua...
*** Costumi: interi o bikini, quali modelli scegliere per l'estate 2026 ***
Attenzione perché, in questo caso, abbiamo una bella notizia: il costume da bagno perfetto per le prime fughe in spiaggia è già qui e noi l'abbiamo prontamente salvato tra i preferiti!
Si tratta di questo intero nero a fascia di Tezenis e vi diciamo nel dettaglio perché, secondo noi, è il key piece dell'estate 2026
Il costume intero di Tezenis: 5 motivi per metterlo subito nella valigia del mare
Sono i diversi motivi per cui questo costume intero firmato Tezenis è entrato nelle nostre wishist. Riassumendoli sono cinque e tutti assolutamente validi:
- Prima di tutto il fit del modello è molto "furbo": l'arricciatura frontale infatti crea un drappeggio che modella la silhoutte valorizzandola e regalando un effetto pancia piatta immediato (scusate se è poco). La scollatura sulla schiena, poi, lo rende sensuale ma non eccessivo, insomma, il giusto "balance"!
- La linea essenziale e il drappeggio lo rendono perfetto da indossare anche come semplice top con sopra una camicia o una giacca più elegante, con una paio di shorts ma anche una maxi gonna dal sapore boho... Insomma meno capi da portare in valigia e meno stress!
- Infine il materiale: si tratta di una fibra morbida al tatto ma proveniente da materie riciclate, il ché, nel suo piccolo, non è un male!
- È un modello che dona davvero a tutte le fisicità!
- L prezzo "piccolo": solo 19,99 euro!
Insomma questo intero è davvero l'ideale per partire con le prime sessioni di sole & mare...
E voi avete già trovato il vostro costume ideale per l'estate 2026?
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