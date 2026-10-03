Cosa comprare da Zara a Ottobre: i capi e gli accessori da non farsi scappare
Ottobre porta ufficialmente con sé l’aria frizzante dell'autunno e quel tipico desiderio di rinnovare il guardaroba con capi versatili e raffinati.
Tra nuovi trend e grandi classici rivisitati, la nuova collezione di Zara offre la risposta perfetta a tutte le nostre esigenze di stile quotidiane, regalandoci quell'inconfondibile tocco cool di cui non possiamo proprio fare a meno.
Per iniziare la stagione con il giusto mood, non può mancare ovviamente un bel capospalla: da un lato un trench di pelle nera, che regala subito un'allure grintosa ma super chic, dall'altro un bomber tortora in lana caldo e avvolgente.
Tra le giacche bon ton spicca un blazer avorio con fiocco nero in vita e dettagli volant, un vero e proprio passe-partout per chi ama i dettagli sartoriali dal gusto romantico.
A proposito di silhouette femminili e volumi capaci di fare la differenza, non mancano i pantaloni di carattere: dai versatile jeans a vita alta, immancabili per i look casual quotidiani, ai sofisticati pantaloni ballon a pieghe, perfetti da abbinare a una camicia bianca jacquard con ruches, per un perfetto outfit da ufficio.
Se avete voglia di osare con la lunghezza sopra il ginocchio anche con i primi freddi, i bermuda neri con cintura stampa cocco si confermano uno dei pezzi chiave più glam di stagione.
Per chi ama i completi coordinati, la risposta ideale per l'autunno è senza dubbio la combo stampa check composta da blusa e gonna midi en pendant nei toni del marrone: un mix super chic per vestire la tendenza quadri senza sforzo.
Per un'occasione speciale, la risposta più adatta è una bella pencil skirt ricoperta di paillettes turchesi, pronta a brillare alla prima festa in agenda.
Infine, il capitolo accessori chiude il cerchio con la giusta dose di charme: la borsa nera a spalla con patta diventa la compagna discreta di tutti i giorni, mentre ai piedi trionfa la raffinatezza con le slingback bicolor in vernice nere con profilo bianco a contrasto, ideali per regalare un tocco speciale ad ogni passo.
Pronte a scegliere i vostri key-pieces preferiti per l'autunno?
Zara: 13 pezzi versatili e cool da acquistare a Ottobre
Trench in vera pelle, ZARA
Blazer con cintura e volant, ZARA
Pencil skirt di paillettes, ZARA
Camicia bianca jacquard, ZARA
Pantaloni balloon, ZARA
Slingback in vernice bicolor, ZARA
Bomber in lana, ZARA
Jeans a vita alta, ZARA
Borsa nera a spalla, ZARA
Bermuda con cintura stampa cocco, ZARA
Vestito midi asimmetrico con volant, ZARA
Blusa a quadri stampa check, ZARA
Gonna lunga a quadri, ZARA
Credits: zara.com
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