Dagli abiti più raffinati agli stivali da indossare tutti i giorni: una mini selezione di capi e accessori dalla stampa zebrata da puntare in questa stagione.

Da qualche stagione i motivi animalier sono ormai una presenza ricorrente nel nostro guardaroba, ma attenzione: le fantasie leopardate non sono certo le uniche a cui possiamo affidarci per aggiungere carattere e grinta agli outfit quotidiani.

A guardare le ultime tendenze, infatti, pare proprio che quest’autunno saranno le stampe zebrate a rubare loro la scena.

E in effetti, dando uno sguardo agli scaffali dei negozi (ai look delle trend setter) non ci sono dubbi: la stampa zebrata è tornata ufficialmente sotto ai riflettori e ha tutta l’aria di volersi ritagliare un po’ di spazio tra i grandi must-have della stagione.

***La stampa floreale diventa dark e sensuale per vestire di glamour l'autunno 2026***

Declinata su capi e accessori, da indossare in total look o da sfoggiare a piccoli tocchi, ultimamente l' abbiamo vista accostata a colori vitaminici, come giallo e arancione, e tonalità di grande impatto, come ad esempio il rosso, il blu elettrico o il viola.

E che sia un top da usare come sottogiacca o degli stivali da scegliere per dare personalità ai look di tutti i giorni una cosa è certa: quest’autunno anche noi desideriamo almeno un capo o un accessorio in questa fantasia così “wild”.

Su cosa orientarsi durante la prossima sessione di shopping? La buona notizia è in circolazione si trovano un’infinità di capi e accessori zebrati (firmati da grandi e piccoli brand). Quella cattiva è che, vista l’ampia scelta, non sarà proprio facilissimo individuare al volo i pezzi più adatti al proprio stile.

Ma non temete, per facilitarvi il compito, abbiamo selezionato noi 7 capi e accessori a stampa zebrata da puntare in questa stagione. Scoprite i nostri preferiti in questa mini selezione.

Stampa zebrata: 7 capi e accessori da puntare quest'autunno

MANGO Giacca corta zebrata effetto pelliccia

Credits: shop.mango.com

ZADIG&VOLTAIRE Pantaloni zebrati in stile pigiama

Credits: zadig-et-voltaire.com

PATRIZIA PEPE Abito midi a portafoglio

Credits: patriziapepe.com

HALÌTE Borsa a mano a stampa zebrata

Credits: halitejewels.com

ST.AGNI Top zebrato in misto seta

Credits: net-a-porter.com

THE ATTICO Gonna midi a stampa zebrata

Credits: farfetch.com

ZARA Stivaletti in pelle a stampa zebrata

Credits: zara.com

Foto: GettyImage