La settimana volge al termine e vogliamo condividere con voi i capi e gli accessori che ci hanno fatto battere il cuore negli ultimi giorni

I saldi iniziano domani (ma online sono già attivi da diversi giorni), le vacanze si avvicinano e la voglia di rinfrescare il guardaroba con qualche pezzo nuovo e, permetteteci di dire, "strategico", si fa sentire più che mai.

Per evitare acquisti fatti d'impulso di cui pentirsi a fine stagione, abbiamo fatto una bella "scrematura" per voi e vi proponiamo alcune "chicche fashion" che non vi deluderanno affatto. Si tratta di capi e accessori che abbiamo adocchiato nel corso dell'ultima settimana e che non vediamo l'ora di far entrare nel vostro armadio.

Dalla borsina ladylike pensata per dare un tocco chic sia ai look da ufficio che a quelli da cerimonia, al telo mare cool per non passare inosservate sul bagnasciuga, senza dimenticare il costume intero con rose stampate super glam e la gonna midi in popeline che sarà il passe-partout su tutti i vostri outfit estivi. Date un'occhiata alla nostra wishlist di pezzi da "colpi di fulmine" da comprare subito online.

1) La borsa a mano di CHARLES & KEITH

Trovare l'accessorio perfetto che sappia essere contemporaneamente rigoroso per gli outfit da ufficio, impeccabile per una cerimonia estiva e cool per la sera sembra un'impresa impossibile. La risposta definitiva al dilemma è la borsa a mano modello Tricha di CHARLES & KEITH. A conquistarci al primo sguardo è stato il suo design intramontabile, che per la bella stagione si tinge di una delicatissima sfumatura rosa baby (ma è disponibile anche in altre varianti colore). Il mix perfetto tra eleganza formale e praticità, capace di abbinarsi con disinvoltura sia a un completo sartoriale leggero che a un look da invitata. Se cercate il pezzo chiave su cui puntare adesso, lo avete trovato.

Courtesy of Press Office

2) Il telo mare di LANEROSSI

Il beachwear quest'anno si sceglie all'insegna della grafica e del design d'autore. L'iconico plaid Lucky You di Lanerossi, nato dalla collaborazione con Paola Navone e Studio OTTO, cambia pelle e si trasforma in un set estivo composto da telo mare e borsa coordinata. Realizzato in spugna di cotone con lavorazione jacquard ed eleganti rifiniture a punto cavallo, non è solo soffice e super resistente a sole e salsedine, ma è un vero concentrato di ironia pop. La superficie è infatti un mix libero e immediato di amuleti e simboli portafortuna (dal ferro di cavallo al maneki neko), perfetti per accompagnare i pomeriggi di relax sul bagnasciuga con una sferzata di stile. L'upgrade definitivo per il tempo libero en plein air.

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3) La borsa in rafia di POLÈNE

Estate fa rima con rafia, non ci sono dubbi. Se però cercate un'alternativa chic alla classica borsa da spiaggia, la risposta è la Cyme Mini della Collezione Raffia firmata Polène. Intrecciata con maestria artigianale e rifinita da profili in pelle nella sofisticata tonalità Laurel (un verde alloro super chic), questa variante ridefinisce il concetto di borsa estiva con le sue linee scultoree. Capiente e incredibilmente versatile, è l'accessorio effortless perfetto per dare un twist rilassato ma al tempo stesso ricercato sia ai look urbani da città sia a quelli da indossare a bordo piscina al tramonto. Un vero e proprio oggetto del desiderio.

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4) La salopette di AMERICAN VINTAGE

Se c'è un capo capace di svoltare le giornate estive all'insegna di coolness e praticità, quello è senza dubbio la salopette. La proposta di American Vintage per la bella stagione punta tutto su un'eleganza rilassata, fatta di volumi fluidi e materiali performanti pensati per assecondare ogni movimento con freschezza e comfort. Proposta in una palette fresca e decisa, questa salopette è l'alleato quotidiano perfetto per vivere l'estate senza schemi: si indossa con una canotta essenziale per le fughe del fine settimana o per un viaggio improvvisato, ma sa essere impeccabile anche in città se abbinata agli accessori giusti. Il pezzo cool&comfy da avere ora.

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5) Il costume intero della collezione Etam x Rouje

Il costume intero è il re indiscusso del guardaroba da spiaggia, ma quest'anno si arricchisce di un tocco rétro irresistibilmente parigino. Nato dalla collaborazione tra Etam e Rouje, il modello Paola conquista per la sua eleganza d'altri tempi: il fondo nero è infatti acceso da una delicata stampa di rose rosse dall'allure super romantica. Con la sua silhouette pulita e la scollatura valorizzante, volendo si trasforma anche in un body sofisticato da abbinare a una gonna di lino o a un paio di shorts in denim per l'aperitivo sul bagnasciuga. Chic al quadrato.

Credits: rouje.com

6) Gli orecchini per la "Wedding Season" di PDPAOLA

La stagione dei matrimoni e delle grandi occasioni estive richiede dettagli capaci di fare la differenza, celebrando i ricordi di un giorno speciale con una freschezza contemporanea. La risposta arriva dalla collezione Fine Jewelry di PDPAOLA con gli orecchini Maggie Blossom, realizzati in oro bianco e diamanti. Con la loro silhouette delicata che richiama la purezza delle forme floreali e un design sofisticato e senza tempo, sono perfetti per accompagnare i momenti più emozionanti dell'estate con un tocco di eleganza discreta ma memorabile.

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7) La gonna midi in popeline di LABO.ART

Per chi cerca un guardaroba dall'estetica asciutta e minimale e rifiuta gli eccessi, il punto di riferimento è LABO.ART. Il capo di cui ci siamo innamorate "at first signt"? Questa gonna midi in popeline di cotone che incarna perfettamente la filosofia del brand. Linee sofisticate incontrano la freschezza del tessuto di altissima qualità: una vera e propria uniforme quotidiana, da indossare da mattina a sera per un manifesto di stile essenziale e consapevole.

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