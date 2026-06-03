Capi in lino, sandali gioiello, gonnelline a fiori, borse dai colori accessi e molto altro ancora: ecco 10 must have da acquistare da Mango nel mese di Giugno

Pronte a inaugurare il mese di Giugno con la giusta verve? Un po' di shopping può solo aiutare, ne siamo certe! Oltretutto da Mango vi aspetta una selezione strepitosa di capi e accessori, a cui sarebbe davvero molto difficile dire di no.

In particolare, dopo un giretto sull'e-commerce, abbiamo creato una piccola capsule di pezzi chiave che mixano sapientemente texture preziose, accenti vibranti e quel tocco di effortless chic che tanto amiamo.

Per un boost di energia immediato al guardaroba estivo, il brand punta su una palette cromatica decisa. A cominciare dall'abito midi in lino rosso fuoco: caratterizzato da spalline sottili e da un'estetica fresca e sensuale al tempo stesso, è il capo da mettere subito in valigia e sfoggiare nelle serate estive più calde.

Per un tocco romantico, il floreale è sempre la soluzione più versatile e chic: dalla gonna in satin fluida che scivola accarezzando la silhouette, alla camicia a fiori da annodare in vita per un'aria più rilassata e vacanziera che mai.

La ricerca del comfort non rinuncia mai allo stile, come dimostrano i pantaloni larghi in denim leggero muniti di coulisse in vita, che si abbinano magnificamente alla polo in maglia leggera a maniche corte in una delicata sfumatura rosa ma anche alla canotta in satin color avorio arricchita da preziosi ricami in pizzo.

Parlando di accessori, ci siamo innamorate della borsina a mano in suede viola e dei sandali infradito in pelle oro metallizzato. Quale di questi vi ha rubato il cuore?

Mango: i 10 key pieces del guardaroba estivo da acquistare a Giugno

Camicia a fiori da annodare in vita, MANGO

Pantaloni larghi in denim, MANGO

Sandali infradito metallizzati, MANGO

Abito midi in lino, MANGO

Borsa a mano in suede, MANGO

Top satin con profili in pizzo, MANGO

Gonna corta a fiori, MANGO

Collana choker con pietre dure, MANGO

Polo in maglia sottile, MANGO

Minigonna asimmetrica a righe, MANGO

Credits: shop.mango.com