I saldi stanno per iniziare! Se non sapete ancora su cosa orientarvi, ecco una selezione di capi e accessori top da comprare adesso e sfoggiare anche alla fine dell’estate.

Con l’arrivo dei saldi abbiamo l’opportunità di rifarci il guardaroba e di regalarci i nostri pezzi del cuore senza troppi sensi di colpa, ma perchè concentrarsi esclusivamente sui capi e sugli accessori estivi.

Se è vero che l’inizio degli sconti rappresenta l’occasione perfetta per accaparrarci i grandi must-have della stagione a prezzi super vantaggiosi, è altrettanto vero che l’estate (ahinoi) non durerà per sempre. E presto o tardi ci ritroveremo con l’autunno alle porte, con un armadio pieno di vestiti freschi e leggeri e niente da mettere.

Meglio dunque giocare un po’ d’anticipo e destinare parte del budget anche all’acquisto di qualche pezzo furbo che potrà tornare utile al ritorno dalle vacanze.

Cosa comprare con i saldi estivi e sfruttare anche a Settembre?

Partire da qualche capospalla leggero, come un trench dai toni neutri, una giacca in pelle o un blazer in lino, non può che rivelarsi una buona idea.

Su quali altri pezzi vale la pena investire approfittando degli sconti? Noi punteremmo a occhi chiusi su chemisier, a tinta unita o dalle stampe floreali, camicie con il fiocco sul collo e pantaloni ampi con coulisse: da indossare adesso da soli e da scegliere a Settembre per stratificare i look.

Per non farsi trovare impreparate da improvvisi sbalzi del clima, anche un cardigan in cotone, una polo in maglia, dei jeans dal fit perfetto e una gonna dalla lunghezza midi potrebbero essere un ottimo acquisto.

Quanto agli accessori, un paio di ballerine in pelle, una shopping bag grande e capiente e una collana a catena sono la scelta giusta per valorizzare al massimo i look estivi (e non solo).

Ma scoprite nel dettaglio alcuni dei nostri pezzi preferiti da puntare con i saldi.

Cosa comprare con i saldi estivi: i pezzi "furbi" che possono fare comodo anche alla fine dell'estate

H&M Trench beige con cintura in vita

Credits: 2.hm.com

MOTIVI Chemisier azzurro con colletto gioiello

Credits: motivi.com

PETIT BATEAU Cardigan in cotone a righe

Credits: petit-bateau.it

ICONE DENIM Jeans a gamba dritta

Credits: icondenimlosangeles.com

ALOHAS Ballerine in pelle rossa

Credits: alohas.com

MANGO Giacca corta in pelle

Credits: shop.mango.com

SANDRO Abito a camicia a stampa floreale

Credits: courtesy of press office

ARTKNIT Polo in maglia

Credits: artkit-studios.com

TOTEME Pantaloni blu a gamba larga

Credits: net-a-porter.com

PANDORA Collana a catena con pendente

Credits: it.pandora.net

ZARA Blusa stampata con i fiocchi

Credits: zara.com

MAX&CO. Gonna midi in taffetà

Credits: it.maxandco.com

VALEXTRA Shopping bag in pelle con doppio manico

Credits: valextra.com

& OTHER STORIES Blazer monopetto in lino

Credits: stories.com