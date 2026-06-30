Cosa comprare con i saldi estivi: i capi e gli accessori da puntare ora e sfruttare anche a Settembre
Con l’arrivo dei saldi abbiamo l’opportunità di rifarci il guardaroba e di regalarci i nostri pezzi del cuore senza troppi sensi di colpa, ma perchè concentrarsi esclusivamente sui capi e sugli accessori estivi.
Se è vero che l’inizio degli sconti rappresenta l’occasione perfetta per accaparrarci i grandi must-have della stagione a prezzi super vantaggiosi, è altrettanto vero che l’estate (ahinoi) non durerà per sempre. E presto o tardi ci ritroveremo con l’autunno alle porte, con un armadio pieno di vestiti freschi e leggeri e niente da mettere.
Meglio dunque giocare un po’ d’anticipo e destinare parte del budget anche all’acquisto di qualche pezzo furbo che potrà tornare utile al ritorno dalle vacanze.
Cosa comprare con i saldi estivi e sfruttare anche a Settembre?
Partire da qualche capospalla leggero, come un trench dai toni neutri, una giacca in pelle o un blazer in lino, non può che rivelarsi una buona idea.
Su quali altri pezzi vale la pena investire approfittando degli sconti? Noi punteremmo a occhi chiusi su chemisier, a tinta unita o dalle stampe floreali, camicie con il fiocco sul collo e pantaloni ampi con coulisse: da indossare adesso da soli e da scegliere a Settembre per stratificare i look.
Per non farsi trovare impreparate da improvvisi sbalzi del clima, anche un cardigan in cotone, una polo in maglia, dei jeans dal fit perfetto e una gonna dalla lunghezza midi potrebbero essere un ottimo acquisto.
Quanto agli accessori, un paio di ballerine in pelle, una shopping bag grande e capiente e una collana a catena sono la scelta giusta per valorizzare al massimo i look estivi (e non solo).
Ma scoprite nel dettaglio alcuni dei nostri pezzi preferiti da puntare con i saldi.
Cosa comprare con i saldi estivi: i pezzi "furbi" che possono fare comodo anche alla fine dell'estate
H&M Trench beige con cintura in vita
Credits: 2.hm.com
MOTIVI Chemisier azzurro con colletto gioiello
Credits: motivi.com
PETIT BATEAU Cardigan in cotone a righe
Credits: petit-bateau.it
ICONE DENIM Jeans a gamba dritta
Credits: icondenimlosangeles.com
ALOHAS Ballerine in pelle rossa
Credits: alohas.com
MANGO Giacca corta in pelle
Credits: shop.mango.com
SANDRO Abito a camicia a stampa floreale
Credits: courtesy of press office
ARTKNIT Polo in maglia
Credits: artkit-studios.com
TOTEME Pantaloni blu a gamba larga
Credits: net-a-porter.com
PANDORA Collana a catena con pendente
Credits: it.pandora.net
ZARA Blusa stampata con i fiocchi
Credits: zara.com
MAX&CO. Gonna midi in taffetà
Credits: it.maxandco.com
VALEXTRA Shopping bag in pelle con doppio manico
Credits: valextra.com
& OTHER STORIES Blazer monopetto in lino
Credits: stories.com
© Riproduzione riservata