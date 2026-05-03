Semplici ed essenziali ma perfette per accompagnarci tutti i giorni: segnatevi questi 6 borse, saranno le vostre alleate h24!

Spesso ci chiediamo come debba essere la borsa perfetta per tutti i giorni. Per ognuna di noi esiste una risposta diversa: c'è chi la preferisce maxi e chi più compatta, c'è chi la vuole a tracolla e chi a spalla, chi opta per forme essenziali e chi adora un tocco speciale.



Da fashion editor abituata a spostarmi tra ufficio ad appuntamenti vari, posso dirvi che di sicuro la borsa da giorno ideale esiste e ha degli elementi identificativi ben precisi:



- dimensioni che permettano di portare almeno l'essenziale (o un po' di più, a seconda del nostro grado di adattabilità)

- linee versatili che le permettano, all'occorrenza, di essere portata anche oltre l'orario di lavoro

- un colore basic e neutro, così da essere abbinata il più possibile con la maggior parte dei capi del guardaroba senza impazzire!



Guardando in Rete, si può dire che la scelta, questa stagione è decisamente ampia e accontenta un po' tutti, sia per gusto estetico che ovviamente budget! Per facilitarvi eccovi una very short list di borse minimaliste ideali per tutta la settimana e che ho salvato nella mia "bacheca" personale. Caratteristiche? Sono semplici ma decisamente chic, grandi a sufficienza e in una palette che ben si sposa con le tendenze di stagione.



Dall'ufficio all'aperitivo, saranno le migliori alleate, complici di impegni quotidiani e abbinamenti facili e veloci (e chi ha tempo di stare davanti allo specchio per fare le prove!).

Dalle classiche tote super capienti, alla hobo da portare a spalla, dalla bowling bag elegante che non sfigura neanche a cena fuori, fino al secchiello un po' boho chic, ecco le nostre borse semplici ma eleganti da sfoggiare tutti i giorni e H24!







Borse semplici ed eleganti da indossare tutti i giorni: la nostra selezione

Borsa a secchiello, ZARA

Ci piace perché: si porta a mano e a spalla!

Credits: zara.com







Tote bag in pelle scamosciata intrecciata, DEMELLIER

Ci piace perché: è un tote in versione molto ladylike grazie al materiale e al colore molto "quite luxury"



Credits: demellier.com





Borsa a spalla, modello Sienna, GIANNI CHIARINI

Ci piace perché: rende la tendenza boho super portabile, senza declinazioni troppo "folk"!



Credits: giannichiarini.com

Borsa con manici da portare a spalla, MANGO

Ci piace perché: non è troppo grande ma ci sta tutto quello che serve e la forma morbida è molto elegante.



Credits: mango.com







Borsa tote tubolare, modello Lyla, CHARLES & KEITH

Ci piace perché: la forma ha un ché di particolare, rendendola meno "basica". Il coro cognac è perfetto per l'estate!



Credits: charleskeith.eu







Borsa bowling in pelle taupe, COS

Ci piace perché: Il colore verde oliva è inusuale ma si sposa bene con moltissimi colori; per noi quasi un nuovo "neutro"!

Credits: cos.com



