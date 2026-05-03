La ricerca è finita: la borsa perfetta per tutti i giorni è finalmente qui! (E anzi, ce ne sono 6 tra cui scegliere. Qualunque sia il vostro budget!)
Spesso ci chiediamo come debba essere la borsa perfetta per tutti i giorni. Per ognuna di noi esiste una risposta diversa: c'è chi la preferisce maxi e chi più compatta, c'è chi la vuole a tracolla e chi a spalla, chi opta per forme essenziali e chi adora un tocco speciale.
Da fashion editor abituata a spostarmi tra ufficio ad appuntamenti vari, posso dirvi che di sicuro la borsa da giorno ideale esiste e ha degli elementi identificativi ben precisi:
- dimensioni che permettano di portare almeno l'essenziale (o un po' di più, a seconda del nostro grado di adattabilità)
- linee versatili che le permettano, all'occorrenza, di essere portata anche oltre l'orario di lavoro
- un colore basic e neutro, così da essere abbinata il più possibile con la maggior parte dei capi del guardaroba senza impazzire!
Guardando in Rete, si può dire che la scelta, questa stagione è decisamente ampia e accontenta un po' tutti, sia per gusto estetico che ovviamente budget! Per facilitarvi eccovi una very short list di borse minimaliste ideali per tutta la settimana e che ho salvato nella mia "bacheca" personale. Caratteristiche? Sono semplici ma decisamente chic, grandi a sufficienza e in una palette che ben si sposa con le tendenze di stagione.
Dall'ufficio all'aperitivo, saranno le migliori alleate, complici di impegni quotidiani e abbinamenti facili e veloci (e chi ha tempo di stare davanti allo specchio per fare le prove!).
Dalle classiche tote super capienti, alla hobo da portare a spalla, dalla bowling bag elegante che non sfigura neanche a cena fuori, fino al secchiello un po' boho chic, ecco le nostre borse semplici ma eleganti da sfoggiare tutti i giorni e H24!
Borse semplici ed eleganti da indossare tutti i giorni: la nostra selezione
Borsa a secchiello, ZARA
Ci piace perché: si porta a mano e a spalla!
Credits: zara.com
Tote bag in pelle scamosciata intrecciata, DEMELLIER
Ci piace perché: è un tote in versione molto ladylike grazie al materiale e al colore molto "quite luxury"
Credits: demellier.com
Borsa a spalla, modello Sienna, GIANNI CHIARINI
Ci piace perché: rende la tendenza boho super portabile, senza declinazioni troppo "folk"!
Credits: giannichiarini.com
Borsa con manici da portare a spalla, MANGO
Ci piace perché: non è troppo grande ma ci sta tutto quello che serve e la forma morbida è molto elegante.
Credits: mango.com
Borsa tote tubolare, modello Lyla, CHARLES & KEITH
Ci piace perché: la forma ha un ché di particolare, rendendola meno "basica". Il coro cognac è perfetto per l'estate!
Credits: charleskeith.eu
Borsa bowling in pelle taupe, COS
Ci piace perché: Il colore verde oliva è inusuale ma si sposa bene con moltissimi colori; per noi quasi un nuovo "neutro"!
Credits: cos.com
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