Con knit dress e mocassini, con midi dress a fiori e stivali: non sapete mai quali scarpe abbinare ad abiti e collant? Lasciatevi ispirare da queste 5 combo stilosissime.

Finché le temperature lo permettono ci ostiniamo a indossare i nostri abiti preferiti rigorosamente a gambe nude, ma ora che il freddo è arrivato, per continuare a portarli da mattina a sera, non ci resta che coprirci di più e iniziare a sfoggiarli con le calze.

E se abbinare abiti e collant richiede già una certa attenzione durante lo styling, scegliere anche le calzature con cui completare questa combo può rivelarsi una vera sfida.

Quali scarpe abbinare ad abiti e collant in modo da ottenere look caldi, avvolgenti e ad altissimo tasso di glamour?

***La moda ha una nuova prescrizione: indossare una "doctor bag" per tutto l'autunno!***

Che siano velati o super coprenti, i classici collant total black sono sempre una garanzia. Specialmente se indossati con mini o midi dress ricchi di dettagli che si fanno notare e stivali eleganti, sono la scelta ideale per completare il look senza rubare la scena all’abito.

Per outfit quotidiani sobri e discreti, potete puntare su dei collant grigi, da portare semplicemente con un abito in maglia blu navy e dei mocassini coordinati. Per un look di più grande impatto, invece, potete optare per quelli bianchi in pizzo che sono ormai stati sdoganati anche di giorno, magari con un abito corto a tinta unita e delle ballerine con il cinturino che avvolge il collo del piede.

Se, invece, anche in questo periodo dell’anno prediligete i look più colorati, scegliete dei collant declinati nelle sfumature più calde della palette: si possono portare en pendant con stivali al ginocchio dello stesso colore o a contrasto con décolleté dalle nuance più accese.

Ma ecco nel dettaglio 5 combo stilosissime che potete provare anche voi in questa stagione.

Quali scarpe abbinare ad abiti e collant: 5 combo da provare

01. Knit dress blu + collant grigi + mocassini blu

Mini dress in maglia ZARA + Mocassini in pelle blu GEOX + Collant grigi con cashmere e Modal CALZEDONIA

Credits: zara.com / geox.com/ calzedonia.com

02. Abito midi a fiori + collant bordeaux + stivali al ginocchio

Abito midi in jacquard floreale LA DOUBLE J + Collant bordeaux dal finish opaco WOLFORD + Stivali al ginocchio in pelle & OTHER STORIES

Credits: ladoublej.com/ farfetch.com/ stories.com

03. Mini dress grigio + collant bianchi in pizzo + ballerine bianche

Mini dress grigio con i bottoni ZARA + Ballerine in nappa bianca MIU MIU + Collant bianchi in pizzo FALKE

Credits: zara.com/ miumiu.com/ falke.com

04. Chemisier a quadri + collant marroni + décolleté verdi

Chemisier a stampa tartan IBLUES + Pumps verdi in pelle verniciata A.BOCCA + Collant coprenti marroni TEZENIS

Credits: it.iblues.com/ abocca.co/ tezenis.com

05. Mini dress nero + collant neri + stivali sopra il ginocchio

Abito corto con le piume DIXIE + Collant neri coprenti SWEDISH STOCKINGS + Stivali neri sopra il ginocchio CASADEI

Credits: dixiefashion.com/ swedishstockings.com/ casadei.com

Foto in apertura: GettyImage