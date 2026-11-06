Alla pensione non fa male solo il silenzio del telefono o il tempo da riempire: per molti, il vero strappo psicologico è scoprire di non sentirsi più utili

In Italia, ogni anno, centinaia di migliaia di persone lasciano il lavoro e entrano in pensione. Sulla carta è un traguardo, nella pratica molte di loro descrivono un vuoto difficile da nominare. Non è solo più tempo libero: è quel pensiero che arriva all’improvviso, magari una mattina normale, davanti al caffè: “A cosa servo, adesso?”.

La psicologia definisce la pensione una vera fase di transizione: secondo gli esperti, la perdita del ruolo professionale è spesso accompagnata da sentimenti di vuoto, smarrimento e messa in discussione del proprio posto nel mondo.

Non si tratta solo di imparare a riempire le giornate, ma di ridefinire il proprio senso di utilità, cioè l’idea di avere ancora qualcosa di concreto da dare agli altri.

**Gli psicologi lo confermano: i pensionati più felici non passano le giornate a riposare ma mantengono vive queste 3 abitudini**

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Il lavoro non cambia solo la giornata, cambia chi pensate di essere

Per decenni il lavoro scandisce il tempo e costruisce l’identità. Ci si presenta così: “sono infermiera”, “sono insegnante”, “sono avvocata”. Dentro quella formula ci sono orari, responsabilità, colleghi, riconoscimenti, problemi da risolvere. Il lavoro offre almeno quattro funzioni psicologiche: struttura il tempo, allarga la rete sociale, sostiene l’autostima e, soprattutto, fa sentire utili.

Quando il cartellino non si timbra più, questa impalcatura cade di colpo. L’orologio è lo stesso, ma nessuno aspetta una mail, un report, una decisione. Molti passano dal dire “faccio la medico” a chiedersi in silenzio: “sono ancora importante per qualcuno se non esercito più quel ruolo?”. È qui che, secondo diversi studi di psicologia dell’invecchiamento, nasce la vera crisi di identità post pensione.

Non è (solo) solitudine: è la sensazione di non contare più

L’immagine classica del pensionato è una persona sola, annoiata, chiusa in casa. La realtà è più sfumata. Molte persone in pensione hanno famiglia, amici, impegni. Eppure riferiscono una sensazione tenace: la percezione di non “contare” più come prima. Gli psicologi parlano di una forma di disaffezione: non manca necessariamente la compagnia, manca l’idea che la propria presenza faccia davvero la differenza per qualcuno.

La ricerca conferma quanto questo sia centrale. Studi sul cosiddetto senso dello scopo nella vita mostrano che chi percepisce di avere un ruolo chiaro e un contributo da dare presenta meno sintomi ansiosi e depressivi. Uno studio pubblicato su Psychological Science nel 2021 ha evidenziato che la pensione modifica profondamente questo senso di scopo, con un impatto diretto sul benessere psicologico.

Un lavoro dell’Università di Torino su circa 450 persone ha mostrato che il disagio è più forte nei primi mesi dopo il pensionamento, quando il vecchio ruolo è svanito e il nuovo non è ancora definito. Dopo circa 18 mesi, chi è riuscito a costruire nuovi ruoli sociali riferisce più vitalità, migliori relazioni e un umore più stabile.

Come ritrovare il senso di essere utile dopo il pensionamento

Gli psicologi che seguono persone in questa fase insistono su alcuni passaggi chiave. Il primo è fare il lutto dell’identità professionale. Accettare che quel capitolo è chiuso, senza trasformare ogni conversazione in un “quando lavoravamo…”. Può aiutare un esercizio semplice: provare a descriversi in cinque righe, evitando qualsiasi riferimento al lavoro. All’inizio può spaventare, ma permette di vedere che esistono già altri aspetti di sé.

Il secondo passaggio è chiedersi: per chi volete essere utili, adesso? Famiglia, amici, quartiere, un’associazione, voi stessi. Mettere per iscritto tre ambiti di contributo desiderato aiuta a trasformare un’ansia generica in una direzione concreta. Da qui nasce la scelta delle attività.

Terzo punto: non basta “occuparsi”, serve assumere ruoli. Camminare, leggere, fare corsi è prezioso, ma se resta un insieme di occupazioni isolate non sempre placa il senso di inutilità. Diventare volontarie con un turno fisso, mentori per qualcuno più giovane, presenza affidabile per un progetto di quartiere significa che qualcun altro conta effettivamente su di voi.

Infine, ricostruire routine scelte. Non una copia del vecchio orario di ufficio, ma un ritmo che tenga insieme cura di sé e contributo agli altri: una camminata al mattino, un impegno settimanale stabile, momenti programmati di socialità. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, mantenere una partecipazione attiva alla vita sociale è uno dei pilastri dell’invecchiamento in salute.

Se, nonostante questi tentativi, il senso di inutilità resta schiacciante per settimane, si accompagna a insonnia, perdita di interesse per tutto o pensieri ricorrenti di essere un peso, vale la pena parlarne con uno psicologo o con il medico di base. La cosiddetta “depressione da pensione” non è un capriccio, ma una condizione riconosciuta, che merita ascolto e, se necessario, un supporto mirato. La pensione, ricordiamolo, non è un’uscita di scena: è un cambio di ruolo. E quel ruolo si può riscrivere.