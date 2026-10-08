Gli abiti midi perfetti per l’autunno? Ecco i modelli da mettere subito in wishlist
Sono il classico pezzo jolly che risolve al volo qualsiasi problema look, quel capo da tirare fuori dall’armadio quando siamo di fretta e vogliamo essere impeccabili senza complicarci troppo la vita: gli abiti midi non ci deludono mai.
Soprattutto in un periodo come questo, in cui è troppo freddo per indossare gli abiti corti a gambe nude ma anche troppo caldo per sfoggiarli con le calze, i midi dress sono la soluzione ideale.
Grazie alla loro lunghezza strategica, infatti, ci coprono quanto basta per sopravvivere alle temperature ballerine di questa stagione, senza dover necessariamente ricorrere ai collant.
Se poi ci aggiungiamo che funzionano bene in qualsiasi occasione (e che cambiano completamente resa a seconda degli accessori con cui si abbinano), non ci sono davvero ragioni per non averne almeno un paio nell’armadio.
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Durante il giorno non c’è niente di più chic di uno chemisier in denim o declinato nelle nuance più calde e avvolgenti della palette. Ma nel guardaroba quotidiano si meritano senz’altro un posticino anche abiti midi a fiori o a stampa check, tubini dai motivi animalier e knit dress, indispensabili per affrontare con nonchalance i primi freddi.
Per la sera, invece, spazio ad abiti midi più raffinati, realizzati in tessuti come seta e satin, esaltati da fiocchi sul collo, drappeggi e arricciature, fili d’argento o altri dettagli preziosi, perfetti anche nelle occasioni più eleganti.
I più belli che ci sono adesso in circolazione? Ecco alcuni dei nostri preferiti, da mettere subito in wishlist.
Abiti midi: i modelli più belli in circolazione
ZIMMERMANN Chemisier in denim con cintura in vita
Credits: zimmermann.com
MANGO Abito midi a stampa floreale
Credits: shop.mango.com
H&M Abito midi smanicato con cintura
Credits: 2.hm.com
DIXIE Abito midi a stampa check
Credits: dixiefashion.com
MAX&CO. Chemisier in misto viscosa
Credits: it.maxandco.com
PATRIZIA PEPE Abito a portafoglio a stampa zebrata
Credits: patriziapepe.com
GANT Abito in maglia con lavorazione a trecce
Credits: gant.it
COS Abito midi drappeggiato
Credits: cos.com
TRUSSARDI Tubino in pelle effetto cavallino
Credits: trussardi.com
PLAN C Abito midi a fiori
Credits: plan-c.com
ZARA Vestito lungo con lo scollo asimmetrico
Credits: zara.com
MARELLA Abito drappeggiato con fiocco sul collo
Credits: it.shop.mango
MARIA DE LA ORDEN Abito a vita bassa con il corpetto arricciato
Credits: mariadelaorden.com
FORTE FORTE Maxi dress in chiffon di seta con fili d’argento
Credits: forte-forte.com
SANDRO Abito in maglia con baschina
Credits: it.sandro-paris.com
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