Dallo chemisier in denim al tubino in pelle: una selezione di abiti midi che anche voi vorrete aggiungere alla vostra shopping list.

Sono il classico pezzo jolly che risolve al volo qualsiasi problema look, quel capo da tirare fuori dall’armadio quando siamo di fretta e vogliamo essere impeccabili senza complicarci troppo la vita: gli abiti midi non ci deludono mai.

Soprattutto in un periodo come questo, in cui è troppo freddo per indossare gli abiti corti a gambe nude ma anche troppo caldo per sfoggiarli con le calze, i midi dress sono la soluzione ideale.

Grazie alla loro lunghezza strategica, infatti, ci coprono quanto basta per sopravvivere alle temperature ballerine di questa stagione, senza dover necessariamente ricorrere ai collant.

Se poi ci aggiungiamo che funzionano bene in qualsiasi occasione (e che cambiano completamente resa a seconda degli accessori con cui si abbinano), non ci sono davvero ragioni per non averne almeno un paio nell’armadio.

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Durante il giorno non c’è niente di più chic di uno chemisier in denim o declinato nelle nuance più calde e avvolgenti della palette. Ma nel guardaroba quotidiano si meritano senz’altro un posticino anche abiti midi a fiori o a stampa check, tubini dai motivi animalier e knit dress, indispensabili per affrontare con nonchalance i primi freddi.

Per la sera, invece, spazio ad abiti midi più raffinati, realizzati in tessuti come seta e satin, esaltati da fiocchi sul collo, drappeggi e arricciature, fili d’argento o altri dettagli preziosi, perfetti anche nelle occasioni più eleganti.

I più belli che ci sono adesso in circolazione? Ecco alcuni dei nostri preferiti, da mettere subito in wishlist.

Abiti midi: i modelli più belli in circolazione

ZIMMERMANN Chemisier in denim con cintura in vita

Credits: zimmermann.com

MANGO Abito midi a stampa floreale

Credits: shop.mango.com

H&M Abito midi smanicato con cintura

Credits: 2.hm.com

DIXIE Abito midi a stampa check

Credits: dixiefashion.com

MAX&CO. Chemisier in misto viscosa

Credits: it.maxandco.com

PATRIZIA PEPE Abito a portafoglio a stampa zebrata

Credits: patriziapepe.com

GANT Abito in maglia con lavorazione a trecce

Credits: gant.it

COS Abito midi drappeggiato

Credits: cos.com

TRUSSARDI Tubino in pelle effetto cavallino

Credits: trussardi.com

PLAN C Abito midi a fiori

Credits: plan-c.com

ZARA Vestito lungo con lo scollo asimmetrico

Credits: zara.com

MARELLA Abito drappeggiato con fiocco sul collo

Credits: it.shop.mango

MARIA DE LA ORDEN Abito a vita bassa con il corpetto arricciato

Credits: mariadelaorden.com

FORTE FORTE Maxi dress in chiffon di seta con fili d’argento

Credits: forte-forte.com

SANDRO Abito in maglia con baschina

Credits: it.sandro-paris.com