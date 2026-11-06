Keira Knightley, Naomi Watts, Marion Cotillard e tutte le star meglio vestite della settimana
Questa settimana a dettare legge sui red carpet è stato senza dubbio il colore nero, senza risultare mai ripetitivo. C’è chi lo ha scelto per la sua eleganza più strutturata, chi per un look essenziale e chi per un romanticismo fatto di dettagli artigianali. Keira Knightley e Naomi Watts in particolare ci hanno regalato due interpretazioni diverse dello stesso colore: ecco le nostre Best Dressed of the Week.
Keira Knightley in Chanel
Per la première della seconda stagione di Black Doves a Londra, Keira Knightley è tornata da Chanel, la maison che l’aveva già vestita due anni fa per il debutto della serie. Stavolta ha scelto un completo nero della collezione Haute Couture Primavera 2026, firmato da Matthieu Blazy: giacca lunga e pantaloni a gamba larga, per un tailoring più morbido e rilassato del solito.
A rendere interessante un look totalmente nero ci pensano le finiture in piume e i bottoni smaltati rosso e bianco su collo e polsi. Con una serata gelida a Londra, la scelta è tanto elegante quanto pratica. E dopo il nero della prima stagione, ci chiediamo: il dressing a tema è ufficialmente una tradizione?
Naomi Watts sceglie Mugler
Alla première newyorkese della seconda stagione di All’s Fair, Naomi Watts ha scelto la strada della semplicità con un abito Mugler. Scollatura profonda, silhouette scolpita e spacco vertiginoso sulla coscia: tutto nel più classico stile della maison, con un tocco di sensualità.
Una linea pulita che ha lasciato spazio ai gioielli, gli orecchini Messika della collezione High Jewellery e l’anello Concorde, completati dalle décolleté Aquazzura Linea. Naomi conferma di saper padroneggiare come pochi il glamour sobrio, quello che non ha bisogno di gridare per farsi notare.
Non mancano all'appello altri nomi che ci hanno fatto sognare. Tra questi Marion Cotillard. In occasione del Gala 2026 de L’Alliance New York, tenutosi al Plaza Hotel, l'attrice ha indossato un abito nero Chanel della collezione Autunno 2026, con le iconiche camelie della maison come protagoniste assolute. Orecchini Coco Crush e semplici sandali neri hanno completato il look.
Le Best Dressed sono ancora tantissime! Continuate a leggere per scoprire tutti i look più belli della settimana!
Keira Knightley, Naomi Watts e tutte le Best Dressed of the Week
Keira Knightley in CHANEL HAUTE COUTURE PRIMAVERA 2026
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Naomi Watts in MUGLER
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Marion Cotillard in CHANEL FALL 2026
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Cate Blanchett in MARY KATRANTZOU
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Gemma Chan in BURBERRY
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Lily James in FENDI CRUISE 2027
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Elle Fanning in VALENTINO custom-made
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Emma Roberts in un cappotto CHARLOTTE SIMONE e abito MONSE Spring Summer 2027
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Parker Posey in CHLOÉ
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Sienna Miller in un abito EMANUEL UNGARO SPRING SUMMER 1992 e sandali JIMMY CHOO
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Teyana Taylor in NICHOLAS OAKWELL COUTURE
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Zoey Deutch in MAX MARA
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Sarah Paulson in MICHAEL KORS
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