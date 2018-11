Il "men suit" è l'arma giusta per un look decisamente "statement", provare per credere!

Siete pronte a dare il benvenuto al power suit nel vostro armadio? Il caro "vecchio" tailleur pantalone color block (tanto di moda negli Anni 80) è tutto ciò di cui avrete bisogno per un look decisamente "statement"!

Altro che uniforme! Come ci ha insegnato Yves Saint Laurent, lo smoking da donna è sexy, elegante e moderno.

I completi men suit del momento sono declinati in un’infinità di varianti per il giorno e per la sera che giocano con colori, tessuti e soprattutto proporzioni.





(Credits: Getty Images)

Proprio come quello scelto da Lady Gaga, che sul red carpet ha coraggiosamente messo da parte il classico abito da sera per infilarsi in questo maxi tailleur costruito e avantgarde.

Il men suit è d’impatto come completo ma, per sdrammatizzarlo un po’, è fantastico anche “spezzato” permettendoci di creare look diversi con solo due pezzi.

Non vi resta che scoprire la nostra selezione di tailleur pantalone che vi dimostrerà che... oltre le gambe c’è di più!





(Credits: & Other Stories)

La combinazione velluto + color verde bosco del suit di & Other Stories è assolutamente natalizia, un'ottima alternativa al classico abitino rosso delle feste. #christmassuit





(Credits: Hebe Studio)

Pastello ton sur ton per lo smoking suit di Hebe Studio. #pastelsuit





(Credits: Jacquemus)

Estrema ricercatezza per il completo di Jacquemus che si conferma il maestro dei drappeggi e dei tagli asimmetrici. #asymmetricsuit





(Credits: Lanacaprina)

Linea classica ed essenziale per il completo gessato chic di Lanacaprina con bottone gioiello. #pinstripesuit





(Credits: Atelier Emé)

Blazer doppiopetto avvitato e pantaloni palazzo per questo suit in delicato rosa cipria di Atelier Emé. #blushsuit

(Credits: Liu Jo)

Il tartan per l'autunno inverno? Avanguardia pura!

Fantastica la versione Liu Jo con tanto di pantaloni con ghette "old style". #tartansuit





(Credits: Gucci)

La linea pulita e androgina del completo firmato Gucci crea un cotrasto interessante con il color rosa bon bon. #pinksuit





(Credits: Pinko)

Blue velvet per il tailleur pantalone di Pinko che gioca sulle proporzioni. #velvetsuit





(Credits: Racil)

Fresco ed elettrico, il power suit di Racil non vi farà passare di certo inosservate! #brightsuit





(Credits: Violante Nessi)

Se "Come mi vesto a Capodanno?" è uno dei vostri pensieri ricorrenti, ecco a voi la risposta: un sensuale completo rosso fuoco di Violante Nessi. #redsuit





(Credits: Zara)

Nella nostra selezione non poteva mancare un classico suit nero per ogni occasione.

Quello di Zara è basic in velluto. #blacksuit





(Credits: Blugirl)

Per le amanti della stampa jacquard, il completo di Blugirl dal sapore dandy anni 70. #jacquardsuit