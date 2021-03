I completi maschili si tingono di nuance pastello irresistibili per dare il benvenuto alla primavera: ecco i modelli di cui avete bisogno per regalare un boost di energia al guardaroba!

La primavera chiama, i completi eleganti dall'allure maschile rispondono! Tuffandosi nella palette dei colori pastello più golosi e declinandosi su tessuti più freschi e leggeri, decisamente più adatti alla stagione (e anche in attesa, chissà, di qualche occasione speciale come il ritorno delle cerimonie). Noi, che amiamo sfoggiarli tutto l'anno, non potremmo essere più soddisfatte di così!

Dimenticatevi dunque, almeno per un po', delle nuance più cupe e seriose e lasciatevi invece sedurre da questi modelli a tinte brillanti, capaci di svegliarci all'istante dal torpore invernale e regalare un boost di energia al nostro guardaroba.

I tailleur manlike del resto sono tra i nostri capi del cuore proprio perchè sanno essere eleganti e chic ma, al tempo stesso, specialmente se sdrammatizzati con l'aiuto di una t-shirt e un paio di sneakers, possono tranquillamente diventare la nostra "divisa fashion" quotidiana, anche nel tempo libero.

Rosa, azzurro, verde, giallo, arancio, rosso, turchese: pensate a un colore che vi metta di buonumore all'istante...e lo troverete senz'altro nella nostra selezione con le varianti più belle della spring-summer 2021!

LUISA SPAGNOLI

Credits: luisaspagnoli.it

MANGO

Credits: shop.mango.com

MARELLA

Credits: it.marella.com

H&M

Credits: hm.com

ZARA

Credits: zara.com

& OTHER STORIES

Credits: stories.com

PACO RABANNE

Credits: mytheresa.com

SISLEY

Credits: it.sisley.com

BLAZE' MILANO

Credits: blaze-milano.com

OTTOD'AME

Credits: ottodame.it

GUCCI

Credits: gucci.com

PINKO

Credits: pinko.com

SFIZIO

Credits: sfiziocollection.com