Mezza stagione = dilemma continuo su cosa indossare? Abbiamo selezionato 15 look dallo street style delle ultime sfilate da cui prendere spunto

Si sa, le mezze stagioni, come l'autunno, sono un delirio quando si tratta di abbigliamento: sarò vestita troppo o troppo poco? Avrò freddo o avrò caldo? Senza parlare poi dell'ovvio compromesso tra stile e praticità.

Se la domanda che vi assilla è "ma come ci si veste (bene) in autunno?", tranquille, ci siamo qui noi!

Abbiamo sbirciato tra i look di influencer e addette ai lavori alle ultime sfilate per scoprire gli outfit autunnali più belli da indossare in questa stagione senza rinunciare allo stile e - anche - alla comodità.

Non tutto sarà replicabile, ok, ma di sicuro vi fornirà lo spunto ideale per partire con il piede giusto. Are you ready?





Blusa dolcevita + gonna e blazer check + stivali

Il look perfetto per l'ufficio e non solo: prendete la stampa più autunnale che c'è, quella a quadri, e declinatela in versione diversa per colore e dimensione sulla combo "giacca + gonna". Aggiungete una romantica blusa (quella con fiocco al collo è perfetta) e chiudete il tutto con un paio di stivali con tacco in pelle stampa croc (il tormentone di stagione) e il gioco è fatto!





Abito a fiori + anfibi

Questo mix sembra all'apparenza "contraddittorio" ma la moda ci ha abituato a giocare con gli opposti: il maxidress floreale è romantico e chic, gli stivali militari hanno quel piglio grunge che serve per sdrammatizzare l'insieme e scongiurare l'effetto "cerimonia". Il risultato? Un look autunnale perfetto per "romantic rebels".





La scelta obbligata se subito dopo l'ufficio avete una cena o un aperitivo chic e non avete il tempo di passare da casa a cambiarvi. Il trittico "blazer + camicia + jeans" è un passepartout da sfruttare h 24, basterà portarsi un paio di tacchi di scorta, darsi una sistemata al trucco e via!





Trench beige + dolcevita black + jeans

Se invece il vostro must sono i capispalla allora un bel trenchcoat da stringere in vita sarà il vostro migliore alleato. Basterà aggiungere un semplicissimo "lupetto" nero e un paio di jeans per completare il look. E per alzare il "coefficiente fashion" della mise mocassini con tacco in versione fluo e maxi pochette stampa "snake" (grande abbastanza per portare con voi tutto quello che serve).





Blazer + longuette in pelle + combat boots

Il total leather è una delle grandi tendenze di stagione, c'è poco da fare! La "combo" che ci piace di più è quella con il blazer dal taglio pulito mixato a una longuette ladylike. E per dare una sferzata "rock" al tutto anfibi "bold" che arrivano a metà polpaccio. Timide astenersi!





"Chiodo" in pelle + dolcevita + jeans cropped

E, sempre per il capitolo "leather", vogliamo dimenticare la classica "biker jacket"? Certo che no! Se poi è effetto tie-dye allora ancora meglio! La si indossa con un semplice maglioncino dolcevita sotto e un paio di jeans a gamba larga e stringate "edgy".





Abito in maglia + stivali

Che si tratti di un vestito o di un completo "top + gonna", poco importa: la maglia (di cotone o lana, sceliete voi) si declina in total look con effetto "wow" assicurato. Il bianco è perfetto per un outfit in stile "Regina delle nevi", da impreziosire con accessori come una cintura o una bag da "primo piano". Oppure un paio di stivali da vera "shoeaholic"!





Completo maschile + tacchi

I completi sono il grande "tormentone" di stagione. Ce n'è per tutti i gusti: semplici, bold, stampati, sono ormai considerati la "divisa" ufficiale dell'autunno. Si indossano h 24, non solo in ufficio, per un look da vera business woman, ma anche fuori (ad esempio per una cerimonia da mezza stagione).





Il look monocolore

Scelta non sempre facilissima ma che assicura in un colpo solo mille punti. Il look monocromatico dà subito una marcia in più allo stile personale. La scelta del colore si fa sulla base di carnagione e colori della persona (in questo l'armocromia è una grande alleata) ma di certo tra le tinte top di stagione non possiamo non citare l'ottanio, nuance sofisticata e impeccabile.





Blusa + longuette + stivali bianchi

In questo caso il "plus" di tutto il look è l'accostamento di colori molto "pop": la semplice blusa incrociata è in una nuance accessa come il fucsia e viene "stemperata" dal burgundy della gonna, tra i colori autunnali per antonomasia. Perfetti gli stivali total white che riequilibrano l'intera palette (e qui trovate tutti i tips per indossarli).