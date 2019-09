Siete a un passo dal cedere alla tendenza degli stivali bianchi ma non avete la minima idea di come abbinarli? Tranquille, i look giusti da provare ve li diciamo noi

Stivali bianchi sì o no?

Che sia uno dei trend più forti delle ultime stagioni è davvero innegabile. Basta sbirciare tra i look delle influencer più stilose del momento per accorgersene.

Piacciono molto anche a voi ma temete che siano il classico "colpo di testa" e che finirebbero inutilizzati in fondo alla vostra scarpiera?

Dunque, partiamo con un paio di considerazioni doverose prima di procedere all'acquisto: i white boots non sono certo il modello "da battaglia" da indossare everyday (la pelle bianca poi, si sa, è molto delicata e potrebbe rovinarsi facilmente).

E cosa ancora più importante: vanno mixati con molta attenzione perchè il rischio di risultare un po' too much con questo modello è sempre in agguato.

Come abbinarli per non sbagliare? La parola d'ordine è: sdrammatizzare.

Per questo abbiamo pensato a 5 mix&match perfetti per avere un risultato stiloso ma sobrio: lasciatevi tentare.





Stivali bianchi: il look con abito midi bon ton





Abito a chemisier grafico RICHARD ALLAN x H&M, blazer MANGO, borsa a mano CHLOÉ, stivali SERGIO ROSSI

Credits: hm.com, shop.mango.com, net-a-porter.com, farfetch.com





Stivali bianchi: il look con jeans e blusa a fiori





Jeans skinny MADEWELL, blusa a fiori con fiocco ZIMMERMANN, tracolla SAINT LAURENT, stivali PARIS TEXAS

Credits: net-a-porter.com, matchesfashion.com, farfetch.com





Stivali bianchi: il look con gonna longuette e maglia in lurex





Trench BURBERRY, pencil skirt jacquard ROCHAS, maglia A.P.C., stivali ZARA

Credits: net-a-porter.com, mytheresa.com, zara.com





Stivali bianchi: il look con shorts e blusa chic





Blusa con fiocco GOLDEN GOOSE, shorts in suede NILI LOTAN, borsa pitonata TL 180, stivali GIANVITO ROSSI

Credits: net-a-porter.com, mytheresa.com





Stivali bianchi: il look in total white





Blazer ROKSANDA, minidress & OTHER STORIES, tracolla CHANEL, stivali MAISON MARGIELA

Credits: mytheresa.com, stories.com, chanel.com, farfetch.com