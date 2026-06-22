Contro la zanzara tigre esiste un metodo semplice che sfrutta il suo stesso ciclo vitale. Ecco come funziona il “Bucket of Doom”, il trucco del secchio che può aiutare a ridurre le infestazioni in giardino

Ogni estate sembra la stessa scena: vi sedete in giardino cinque minuti e tornate in casa con le gambe a pois. Le zanzare trovano qualsiasi micro pozza d’acqua, soprattutto la zanzara tigre, che nei nostri cortili prospera in sottovasi, bidoni, caditoie. Da qualche tempo sui social gira un trucco fai‑da‑te dal nome un po’ drammatico ma intrigante, Bucket of Doom, letteralmente “secchio del destino”, che promette di ridurre di molto la popolazione di zanzare intorno a casa.

Non è magia nera, ma un modo furbo di usare il ciclo vitale delle zanzare contro di loro. L’idea è semplice: creare un punto di acqua stagnante super allettante dove le femmine vadano a deporre le uova, e poi eliminare le larve con un larvicida biologico mirato, il BTI. Se lo organizzate bene, il secchio diventa una specie di “asilo nido” da cui nessuna zanzara adulta uscirà mai.

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Cos’è il Bucket of Doom contro le zanzare

Il famoso bucket of doom zanzare non è altro che un secchio da circa 18‑20 litri, riempito a metà con acqua, qualche manciata di erba tagliata o foglie secche e una dose di larvicida a base di BTI. Il materiale vegetale marcisce, l’acqua inizia a “profumare” di stagno e per una zanzara questo è un invito a nozze.

La differenza rispetto alle classiche trappole è fondamentale. Qui non si cerca di fulminare gli adulti, ma di intercettare il problema prima, quando le zanzare sono ancora larve che nuotano in acqua e non hanno mai punto nessuno. Il secchio diventa così un’area di riproduzione controllata, dove potete agire in modo mirato.

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Come funziona: il ruolo del BTI nelle larve di zanzara

Le zanzare depongono le uova in acqua stagnante: sottovasi pieni, secchi dimenticati, tombini. Dopo pochi giorni le uova si trasformano in larve, piccoli “vermi” che filtrano l’acqua per nutrirsi. È il momento perfetto per intervenire.

Il BTI, sigla di Bacillus thuringiensis israelensis, è un batterio naturalmente presente in natura. Quando le larve lo ingeriscono, il loro apparato digerente si danneggia e smettono di alimentarsi fino a morire. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, se usato correttamente è sicuro per persone e animali domestici. In molti Paesi, Italia compresa, è adottato da anni come larvicida biologico nelle acque di ristagno.

Alcuni studi segnalano che le spore possono persistere nel tempo in certi ambienti umidi. Per questo gli esperti consigliano di usarlo in modo mirato, seguendo sempre le dosi indicate in etichetta e evitando di versarlo in corsi d’acqua naturali o laghetti ornamentali ricchi di altre forme di vita.

Come costruire il vostro secchio anti zanzare passo per passo

La buona notizia è che non serve un laboratorio: il materiale è quello che avete già in casa o in giardino.

Vi occorrono:

– un secchio robusto da circa 18‑20 litri, meglio se in plastica opaca;

– acqua di rubinetto o piovana;

– scarti di giardino: erba tagliata, foglie, un po’ di fieno se l’avete;

– un larvicida biologico a base di BTI per acque stagnanti (in Italia lo trovate come pastiglie o liquidi specifici per larve di zanzara);

– una rete metallica o plastica rigida a maglie fitte, da fissare bene al bordo del secchio.

Riempite il secchio a metà con acqua, aggiungete gli scarti vegetali e lasciate riposare alcuni giorni all’ombra. Quando aprendo il coperchio sentite odore di acqua ferma di fossato, è il momento giusto: le zanzare lo troveranno irresistibile.

A questo punto applicate la rete, in modo che bambini, gatti o uccellini non possano cadere dentro, e inserite il BTI seguendo alla lettera le istruzioni del prodotto. Potete spezzare la pastiglia se il volume d’acqua è inferiore a quello indicato, ma senza esagerare con le dosi.

Sistemate il secchio in un angolo ombreggiato e tranquillo del giardino, vicino a siepi o recinzioni, non accanto al tavolo dove cenate. Controllate ogni settimana che il livello dell’acqua sia sufficiente e rabboccate se necessario; rinnovate il BTI con la frequenza suggerita in etichetta, in genere ogni poche settimane durante la stagione delle zanzare.

Dove metterlo e cosa aspettarsi davvero

In un giardino medio spesso non basta un solo secchio: più sono i potenziali punti di riproduzione, più conviene moltiplicare i bucket strategici in zone diverse. In cortili condominiali, prima di improvvisare, è meglio parlarne con l’amministratore e valutare se intervenire direttamente su tombini e caditoie con formulati a base di BTI pensati proprio per questi usi.

Il risultato realistico non è un giardino totalmente libero da zanzare, ma una riduzione sensibile delle nuove nascite nell’area. Funziona soprattutto se, insieme al bucket of doom zanzare, eliminate tutte le altre acque stagnanti: svuotate sottovasi e annaffiatoi, coprite serbatoi, pulite le grondaie dopo i temporali.