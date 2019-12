Ma anche per l'aperitivo con i colleghi, lo scambio di regali con le amiche, il party scintillante per farsi gli auguri e tutte le altre occasioni mondane che potrebbero capitarvi nel periodo natalizio

Tra le tante cose di cui occuparsi durante le feste, dalla corsa ai regali allo "slalom" tra un impegno mondano e l'altro, non possiamo certo trascurare la questione look.

Come vestirsi a Natale (e più in generale nel mese di Dicembre), per essere impeccabile e fare un figurone con amici e parenti?

Come sempre dipende dall'occasione e dal contesto. Per questo motivo abbiamo studiato 5 outfit che "coprono" altrettante situazioni sociali.

Dal pranzo del 25, che richiede un abbigliamento più bon ton (non vogliamo certo deludere la nonna!), al brindisi di auguri con gli amici, in cui possiamo osare anche con mise più glamour e scintillanti.

Lasciatevi ispirare!









IL PRANZO CON I PARENTI

Per il pranzo del 25 Dicembre (o il cenone del 24), meglio orientarsi su un outfit comodo e chic. I parenti più tradizionalisti gradiranno molto ma anche le cugine fashion addicted non avranno nulla da ridire, anzi. Un bel cardigan, magari rosso, come da tradizione, una gonna al ginocchio e una blusa romantica con fiocco, faranno al caso vostro.





Camicia con fiocco THEORY, cardigan TORY BURCH, gonna KHAITE, mocassini in vernice TOD'S

Credits: net-a-porter.com, toryburch.it, tods.com





L'APERITIVO CON I COLLEGHI

Un cin cin con i colleghi per farsi gli auguri e salutarsi prima delle (meritate) vacanze di Natale è d'obbligo. Il look ideale secondo noi? Cool ma senza strafare (è pur sempre un aperitivo): pantaloni con bottoni dorati, una maglia a dolcevita, un cardigan ricamato e un paio di stivaletti grintosi, et voilà.





Cardigan MES DEMOISELLES, dolcevita FALCONERI, pantaloni CHLOÉ, stivaletti CARMENS

Credits: net-a-porter.com, it.falconeri.com, carmens.com





LA MERENDA CON LE AMICHE

Avete organizzato una merenda con le vostre best friends per stare un po' insieme e scambiarvi i regali? Impazziranno per il vostro nuovissimo pullover natalizio! Da portare con un paio di jeans cropped, stivaletti d'ordinanza e una caldissima pelliccia (rigorosamente faux!).

Pullover PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI, jeans ZARA, pelliccia TOPSHOP, stivaletti OASIS

Credits: philosophyofficial.com, zara.com, topshop.com, zalando.it





LA CENA CON LUI

Tra i tanti impegni mondani del mese di Dicembre non siete ancora riuscite a ritagliarvi un momento da trascorrere con il vostro lui? Molto male! Rimediate subito con una cenetta tutta per voi. E per l'occasione sfoderate una romantica gonna in tulle, un pullover ricamato e un paio di pumps con cristalli luccicanti.

Pullover con perle H&M, gonna in tulle OTTOD'AME, pelliccia SILVIAN HEACH, Mary Jane con cristalli L'AUTRE CHOSE

Credits: hm.com, ottodame.it, silvianheach.com, lautrechose.com





IL PARTY CON GLI AMICI

Natale fa rima con...party! Quale occasione migliore per organizzare una serata speciale con gli amici? Il dress code dovrà essere elegantissimo, non c'è dubbio. Un midi dress in tessuto jacquard, un blazer di velluto, pumps gioiello e un bijoux prezioso vi faranno diventare le regine indiscusse della festa.

Blazer MANGO, vestito SALONI, pumps NEW LOOK, collana PANDORA

Credits: shop.mango.com, saloniworld.com, zalando.it, it.pandora.net





In apertura: immagini del loobook di MANGO

Courtesy of Press Office