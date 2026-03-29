Non sapete mai come abbinare t-shirt e pantaloni eleganti? Lasciatevi ispirare da questi look di street style.

Da un lato uno dei grandi must-have del guardaroba daily, dall’altro un pezzo indispensabile per creare look formali e raffinati adatti persino alle occasioni speciali: t-shirt e pantaloni eleganti sono due capi che non mancano mai nella nostra cabina armadio.

Anche voi fino ad oggi li avete sempre indossati separatamente? Se la risposta è sì, beh, preparatevi a ricredervi. Eh sì, perché, anche se sulla carta sembrano due capi diametralmente opposti, in realtà t-shirt e pantaloni eleganti sfoggiati insieme danno vita alla perfetta uniforme quotidiana.

Anche la più semplice t-shirt in cotone a tinta unita può diventare la perfetta alternativa a camicie, bluse e top raffinati se valorizzata con i pantaloni giusti. Quanto ai pantaloni eleganti, se sdrammatizzati con una maglietta super basic possono essere sfruttati anche nella vita di tutti i giorni e non solo in ufficio o durante le uscite serali.

Ma come indossare t-shirt e pantaloni eleganti e riuscire a sfruttare al massimo tutto il potenziale di questa combo di gran tendenza? Ecco 5 idee dallo street style che anche voi potete copiare questa primavera.

5 idee dallo street style su come indossare t-shirt e pantaloni eleganti

La classica t-shirt bianca in cotone si conferma una delle nostre più grandi certezze. Per sfruttarla in qualsiasi momento della giornata, basta “elevarla” e mixarla a capi e accessori più raffinati, come un blazer in pelle, un paio di pantaloni marroni con le pinces e delle pumps un po’ accollate.

Un’altra idea ancora più versatile? Indossate la vostra t-shirt bianca preferita con un paio di pantaloni gessati a gamba ampia e completate con un trench color dai colori neutri e dei mocassini con la suola chunky: otterrete la perfetta divisa quotidiana.

Per dare un tocco più contemporaneo ai soliti look per l’ufficio non c’è niente di meglio di una t-shirt basic. Come la abbinano le trend setter? Sotto a un completo dal fit rilassato, con blazer doppiopetto e pantaloni morbidi, al posto della tradizionale camicia.

Se avete nell’armadio un paio di pantaloni di paillettes che non riuscite mai a sfruttare come si deve, questa primavera potete sfoggiarli anche di giorno con una t-shirt girocollo, una giacca di pelle oversize e delle pumps dalla punta affilata.

E se, invece, cercate nuove idee su come indossare t-shirt e pantaloni eleganti di sera, optate per i modelli balloon che proprio in queste ultime settimane sono tornati sulla cresta dell’onda. Abbinati anche solo a una t-shirt bianca, a dei sandali gioiello e una borsa a sacchetto colorata, assicurano una mise semplice ma di grande impatto.

Foto: GettyImage