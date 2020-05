Che estate sarebbe senza shorts? Scoprite con noi i modelli più cool di stagione in 5 look cool & chic da copiare subito.

Non c’è estate senza shorts e quella targata 2020 - seppur diversa dalle altre per molti aspetti - non fa eccezione. Anche se i prossimi mesi restano un’incognita, di una cosa possiamo infatti essere sicure: questo fedelissimo del guardaroba continuerà a rimanere tale.

Le declinazioni che lo vedono protagonista non sono mai state così numerose. Accanto ai classici modelli corti e attillati spuntano pantaloncini in stile boxe (sono già cult quelli di Fendi in tessuto trapuntato), shorts dal taglio sartoriale, versioni a vita alta e coloratissimi bermuda.

Per darvi una mano a orientarvi in questo mare magnum di proposte, abbiamo scovato per voi le più cool e realizzato 5 look perfetti per affrontare con stile la stagione calda. Lasciatevi ispirare!

Come indossare gli shorts: safari style, con camicia traforata ed espadrillas

Una combo perfetta per chi ha un animo da esploratrice, ma che si presta benissimo anche alla "giungla urbana". Per rendere l’insieme ultra chic puntate su un paio di shorts con fusciacca in vita e scegliete una camicetta con le maniche a sbuffo.

Blusa di pizzo e cotone FRAME, shorts con fusciacca PLEASE, espadrillas di tela con zeppa CASTAÑER.

Credits: net-a-porter.com, pleasefashion.com, castaner.com

Come indossare gli shorts: in lino, con blusa tie dye e sandali squadrati

Tre pezzi per un look che racchiude tutte le tendenze più hot di stagione: ci sono i sandali dalla punta squadrata, la stampa tie dye e - ovviamente - gli shorts, declinati in una versione più ampia e lunga.

Blusa a portafoglio con stampa tie dye ANNA KOSTUROVA, bermuda di lino COS, sandali con punta squadrata BOTTEGA VENETA.

Credits: mytheresa.com, cosstores.com

Come indossare gli shorts: in denim bianco con t-shirt a righe e sneakers

Se come noi adorate lo stile parigino, questo è il look che fa al caso vostro. Tirate fuori dall’armadio la vostra maglia a righe preferita, abbinatela a un paio di short di jeans e completate l'outfit con un paio di sneakers di tela, meglio se in un colore a contrasto. Et voilà, il gioco è fatto!

T-shirt a righe T BY ALEXANDER WANG, shorts in denim RAEY, sneakers di tela SUPERGA.

Credits: farfetch.com, matchesfashion.com, superga.com

Come indossare gli shorts: di jeans in stile boxe, con blusa annodata e ciabattine

Gli hot pants in denim vi sembrano troppo audaci? Optate per la loro versione in stile boxe - più ampia e con la vita arricciata - da sdrammatizzare con un top annodato da pin up e un paio di ciabattine in cuoio, rigorosamente rasoterra.

Camicetta stampata con nodo SANDRO PARIS, shorts di jeans effetto delavé MIU MIU, ciabattina in pelle SAINT LAURENT.

Credits: sandro-paris.com, mytheresa.com, ysl.com

Come indossare gli shorts: eleganti con top di raso e slingback

Se pensate che gli shorts non siano adatti alla sera, questo look vi farà ricredere. Bastano un paio di bermuda dal taglio sartoriale - come questi di Max Mara - mixati ai pezzi giusti (ad esempio, alle nuovissime slingback di culto firmate The Attico).

Top di seta lucida MARQUES’ ALMEIDA, bermuda sartoriali MAX MARA, slingback di raso con fiocco e lacci THE ATTICO.

Credits: net-a-porter.com, maxmara.com, farfetch.com