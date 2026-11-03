Come indossare la giacca Barbour quest’autunno? Lasciatevi ispirare dai look delle trend setter più cool.

È uno dei capispalla più pratici e comodi che si possono scegliere durante le mezze stagioni e ora che l’autunno è entrato nel vivo è arrivato il momento di rispolverarla: la giacca Barbour è pronta a riprendersi un posto d’onore nel guardaroba quotidiano.

Capo iconico dello stile country inglese, la celebre cerata con il colletto in velluto, tanto amata dai Royals, nelle ultime stagioni è riuscita a conquistare anche le nuove generazioni e quest’anno più che mai svetta in cima alla lista dei grandi must-have da avere a disposizione nell’armadio.

Diventata un vero e proprio oggetto del desiderio, è la scelta ideale per affrontare anche le condizioni meteo più imprevedibili con la giusta dose di stile.

E se temete di essere a corto di idee e non siete sicure di voler cedere al trend perché non sapete mai come indossare la giacca Barbour, beh, ci pensano le trend setter a fornirvi la giusta dose di ispirazione.

***Che scarpe indossare con i jeans baggy? Sono queste le calzature da scegliere per look quotidiani easy e cool***

5 idee dallo street style su come indossare la giacca Barbour

La prima cosa che vi viene in mente di fare quando volete sfruttare il potenziale della giacca Barbour è portarla semplicemente sopra a un paio di jeans? Non è un’idea poi così banale. Per un look pratico e cool servono solo dei jeans a vita alta dal taglio dritto, un pullover morbido e caldo e degli stivali con kitten heels.



Per un outfit quotidiano altrettanto stiloso ma ancora più comodo, invece, potete optare per dei pantaloni neri a gamba larga, un maglione girocollo grigio e dei mocassini e lasciare che la vostra cerata preferita diventi l’unica protagonista del vostro look.



Nelle giornate più fredde, potete unire comfort, coolness e calore provandola sopra a un paio di pantaloni in velluto a coste dai colori avvolgenti, delle stringate in pelle e una it-bag dai toni più accesi.



Come indossare la giacca Barbour in modo più chic? Per un look super cozy e di gran tendenza potete sceglierne una a stampa check e abbinarla a una gonna midi blu a pieghe e a una camicia azzurra. Il tocco finale? Dei mocassini con la suola chunky e una sciarpa a quadri annodata in vita.



In alternativa, se le temperature lo permettono, perché non giocare con i contrasti e sceglierla per sdrammatizzare uno slip dress dai colori pastello. Specialmente aggiungendo delle scarpe da barca e dei calzini a coste colorati il mix può risultare piuttosto audace, ma può essere una valida soluzione in quei giorni in cui si ha voglia di indossare qualcosa di diverso e di uscire dalla propria comfort zone.

Credits: GettyImage