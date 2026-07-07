Entrati a far parte del guardaroba quotidiano estivo, gli shorts in città sono talvolta un tema discusso. Ecco come indossarli in modo raffinato anche in quel contesto



Il dibattito sugli shorts è da sempre cosa aperta. Quando arriva l'estate e li vediamo fare capolino anche in città, sui sedili della metro e addirittura in ufficio, parte l'inesorabile quesito: sono o non sono adatti lontano dalla spiaggia e dalle situazioni più casual?

Sdoganati da molte stagioni, e forti del fatto che la libertà di indossare ciò che si vuole è sacrosanta, gli shorts attirano fan e altrettanti detrattori, ma la verità alla fine, come recita un famoso detto, sta sempre nel mezzo.

Per essere più precisi, in questo caso e come in tanti altri casi, sta nel come si indossa una cosa. Freschi, pratici ed estivi, fare a meno degli shorts anche in città può essere difficile e allora basta indossarli nel modo non tanto più giusto ma almeno più adatto a contesti che richiedono un tocco chic in più.

Evitando i modelli in jeans, le lunghezze troppo ridotte e gli abbinamenti con stivali texani o tacchi vertiginosi di giorno, anche questi pantaloncini possono adattarsi a molte situazioni con i giusti accorgimenti.

Per questo abbiamo selezionato per voi 7 look da replicare, che nascondono alcuni piccoli consigli how to. Scopriteli e fateli subito vostri.



Minimal, in stile anni Novanta

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Il primo look punta sulla semplicità in fatto di colori, linee e proporzioni. Evoca il minimalismo anni Novanta con un paio di shorts con tasca alla francese, di colore nero, abbinati a un top con scollo rotondo (o in alternativa a barchetta) e a un paio di mocassini flat.

A palloncino, per un tocco romantico

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Di recente li abbiamo conosciuti come un trend dell'estate: gli shorts a palloncino sono il giusto compromesso tra una gonna e un pantaloncino, creano volume e catturano lo sguardo non sembrando i soliti pantaloncini. Si abbinano bene a pezzi preppy o romantici, e a un paio di scarpe con tacco kitten.

Con il blazer

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Il trucco giusto per l'ufficio o per le situazioni che richiedono un tocco formale in più? Abbinarli a un blazer, anche in lino viste le temperature alte. Subito, grazie alle linee sartoriali e alla lunghezza che cela (o si allinea), il look risulterà più raffinato. Ai piedi funzionano ballerine, mocassini e slingback con tacco basso.

Con la camicia abbinata

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Come il blazer anche la camicia ha quel magico potere di riordinare e rendere più elegante un look. Anche quando è a maniche corte, ampia e con tasche in stile utility, da sovrapporre a canotte, top o t-shirt.

Sotto a un abito

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Per un abbinamento più d'effetto, lo shorts funziona bene nei giochi di vedo-non vedo. Ecco perché inseriti sotto a un abito una maxi camicia trasparente diventano subito protagonisti ma senza risultare eccessivi.

Mix sporty chic

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Un modo per sdrammatizzare i pantaloncini in città? Caratterizzarli. Come ad esempio dandogli un twist sportivo attraverso maglie (bellissime se portate oversize) e borse con richiami al mondo dello sport. Ci vuole però un tocco finale che spezza e stupisce, come una decolleté con un po' di tacco.

Layer tattici

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Un ultimo consiglio per declinare gli shorts in un contesto cittadino? Giocare con i layer ovvero gli strati: creare sovrapposizioni, con colori in una palette che si fonde senza contrasti netti, per lasciare che il pantalone si fonda con l'insieme, dando quasi l'illusione di un abito o un total look meno impattante alla prima occhiata.