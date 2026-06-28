In cerca di pantaloni per l’estate? Nella shopping cart non possono mancare i bloomers, tra influenze vittoriane e boho-chic

Sono comparsi timidamente nel nostro immaginario attraverso i look più "avant-garde" delle trendsetter e, un po' come accade con un soft launch - che serve proprio a valutare in sordina se una tendenza è destinata a restare fra noi o no - ci hanno messo qualche stagione prima di conquistarci del tutto.

Ma oggi, i bloomers, che siano bombati o arricciati, bianchi, rosa, azzurri o neri, semplici o ricchi di dettagli, ricami e pizzi, hanno definitivamente rubato il nostro cuore, affermandosi come il pantalone più cool dell’estate 2026.

Riportati in auge da TikTok e dalle sue infinite estetiche, i bloomers - che prendono il nome da Amelia Bloomer, giornalista e attivista americana - in realtà affondano le proprie radici nel XIX secolo, quando vennero inventati come alternativa alle gonne vittoriane, per permettere alle donne maggiore libertà di movimento.

Trasformatosi in poco tempo da semplice semplice capo d'abbigliamento a vera e propria “rivoluzione”, divennero un simbolo di emancipazione e libertà, legandosi anche al dress reform movement, un movimento che, all’epoca, rivendicava il diritto a un modo di vestire più pratico del genere femminile.

Per decenni, poi, questi pantaloni sono rimasti relegati alla sfera dell'intimo e dell'abbigliamento domestico, finché negli ultimi anni, trend come il cottagecore, il balletcore, il boho chic e l’immaginario alla Bridgerton li hanno riportati nel nostro mirino fashion.

D’altronde le qualità che li rendono un must-have sono tante: comodi, freschi - virtù da non sottovalutare quando il termometro supera i 30° - e incredibilmente chic e femminili, sono capaci di donare un twist e ricercato anche all'outfit più semplice, senza considerare la loro versatilità, che li rende il pantalone perfetto per tanti fit diversi.

Da indossare come pezzo statement del look - o come alleato “salva-outfit alla cool girl” dell'ultimo minuto - ma anche da accostare a mise più particolari ed editoriali che giocano tra romanticismo, lingerie e richiami rétro, ecco i modelli da non lasciarsi sfuggire.

Bloomers: i modelli per l'estate da non lasciarsi sfuggire

Pantaloni con coulisse in cotone CHLOÉ

Credits: chloe.com

Pantaloni MIGUELINA su Net A Porter

Credits: net-a-porter.com

Pantaloni PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Pantaloni ricamati ZARA

Credits: zara.com

Pantaloni Renzo STAUD

Credits: staud.clothing

Pantaloni in popeline STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Pantaloni con pizzo BERSHKA

Credits: bershka.com

Pantaloni con pizzo URBAN OUTFITTERS

Credits: urbanoutfitters.com