Dall’ufficio all’aperitivo sulla spiaggia: qualche idea per sfoggiare il bianco 24 ore su 24.



È il colore estivo per eccellenza, esalta al meglio l’abbronzatura e riesce a rendere sofisticate anche le mise più semplici: che estate sarebbe senza il bianco!

Nuance tra le più chic della stagione, anche quest’estate ci vestirà dalla testa ai piedi e porterà una ventata di freschezza e luminosità nel nostro guardaroba.

Qualcuno lo considera piuttosto impegnativo, poco pratico e difficile da portare, ma in realtà è il colore più versatile che ci sia e si abbina facilmente a qualsiasi tonalità della palette.

Con il denim e i toni neutri non si sbaglia mai, ma meritano una chance anche gli abbinamenti con i colori più vivaci, che danno carattere e grinta ai look quotidiani, o con quelli pastello, una scelta sempre azzeccata, anche nelle occasioni più eleganti.



Pronte a sfoggiare il bianco in tutte le sue gradazioni? Ecco 6 idee look da cui prendere ispirazione!





Bianco e cuoio





Tuta lunga in cotone con scollo a v TEMPERLEY LONDON + Borsa a secchiello in corda SESSUN + Sandali infradito in pelle ANCIENT GREEK SANDALS

Credits: farfetch.com / boutique.sessun.com / farfetch.com





Bianco e rosso





T-shirt bianca con scritta ricamata & OTHER STORIES + Pantaloni rossi a gamba larga COMPANIA FANTASTICA + Sneakers bianche in pelle ADIDAS ORIGINALS

Credits: stories.com / companiafantastica.com / adidas.it





Bianco e azzurro





Camicia slim-fit in cotone bianco COS + Gonna svasata a vita alta in pizzo BLUGIRL + Slingback in pelle verniciata con borchiette dorate DIOR

Credits: cosstores.com / farfetch.com / dior.com





Bianco e denim





Costume bianco intero CALZEDONIA + Minigonna blu con cintura in vita JW ANDERSON + Occhiali da sole tondi in metallo GUCCI

Credits: it.calzedonia.com / mytheresa.com / gucci.com





Bianco e oro





Mini dress bianco con gli orli smerlati MIU MIU + Sandali lace-up con il tacco AQUAZZURA + Orologio al quarzo in acciaio inox EMPORIO ARMANI

Credits: netaporter.com / netaporter.com / armani.com





Bianco e giallo





Top con le spalline sottili e dettagli in pizzo CAMY NYC + Gonna midi con cuciture a contrasto ZARA + Borsa a mano in pelle con anello dorato CHLOE'

Credits: netaporter.com / zara.com / matchefashion.com