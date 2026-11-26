Con i messaggi programmati su WhatsApp sarà possibile pianificare l'invio di testi, foto e video fino a 14 giorni prima. Ecco come

Quante volte vi è capitato di ricordarvi di dover mandare un messaggio a qualcuno nel momento meno opportuno? Magari la sera tardi, quando vi viene in mente che il giorno dopo un'amica ha un colloquio di lavoro, oppure durante una riunione, quando realizzate che rischiate di dimenticarvi di fare gli auguri di compleanno a qualcuno.

Presto non sarà più necessario impostare un promemoria o sperare di ricordarsene al momento giusto. Arrivano infatti i messaggi programmati su WhatsApp, una delle funzionalità più richieste dagli utenti dell'app di messaggistica.

La novità, annunciata ufficialmente da WhatsApp, permetterà di scrivere un messaggio in qualsiasi momento e decidere in anticipo quando farlo arrivare al destinatario.

Una funzione particolarmente utile per chi ha amici e familiari che vivono in altri fusi orari, per chi vuole organizzare meglio le proprie comunicazioni di lavoro o, semplicemente, per chi tende a dimenticarsi le ricorrenze importanti.

Ecco tutto quello che c'è da sapere.

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Come funzionano i messaggi programmati su WhatsApp

Utilizzare la nuova funzionalità sarà piuttosto semplice. Una volta scritto il messaggio, basterà tenere premuto il pulsante di invio e selezionare la data e l'ora in cui si desidera che venga recapitato.

Sarà possibile programmare l'invio da un minimo di 10 minuti a un massimo di 14 giorni di distanza, sia nelle conversazioni individuali sia nelle chat di gruppo.

La funzione, inoltre, non riguarderà soltanto i messaggi di testo: si potranno programmare anche l'invio di una foto o di un video.

E se nel frattempo si cambia idea? WhatsApp permetterà di visualizzare tutti i messaggi programmati non ancora inviati ed eventualmente eliminarli prima che arrivino al destinatario.

Un altro dettaglio interessante riguarda il funzionamento della novità: i messaggi verranno consegnati all'orario selezionato anche se lo smartphone è spento o ha la batteria scarica.

Come tutte le conversazioni personali sulla piattaforma, anche questi messaggi saranno protetti dalla crittografia end-to-end. Chi li riceverà, inoltre, li visualizzerà come qualsiasi altro messaggio, senza indicazioni che rivelino che l'invio è stato programmato in anticipo.

I messaggi programmati su WhatsApp saranno introdotti gradualmente a livello globale nel corso delle prossime settimane. Se quindi non trovate ancora questa opzione sul vostro smartphone, non resta che aspettare.