Ci sono posti che ci abitano più di quanto li abitiamo noi: la casa d’infanzia è uno di questi, e tornare lì, anni dopo, può travolgere anche i cuori più razionali.

Secondo diversi studi di psicologia, i luoghi in cui si cresce restano impressi nella memoria autobiograficamolto più di qualunque indirizzo successivo. Non stupisce allora che la casa d’infanzia continui a farci battere il cuore, anche se è stata venduta, ristrutturata, abitata da altri. Basta varcare il portone dopo anni per ritrovare odori, suoni, luci che credevamo dimenticati e sentirsi, all’improvviso, vulnerabili come bambini.

Molti adulti raccontano di sogni ricorrenti ambientati nella vecchia casa di famiglia, altri arrivano a controllare per anni gli annunci immobiliari sperando di ricomprarla. Perché questo ritorno emoziona così tanto, a volte fino alle lacrime? E perché, anche quando si riesce davvero a rientrare, ci si accorge che non basta girare la chiave per riavere indietro il passato?

La casa d’infanzia è un pezzo di identità

La prima casa in cui siamo cresciuti è la nostra mappa emotiva del mondo. Lì abbiamo imparato cosa significa essere accolti o trascurati, come si litiga e come si fa pace, dove ci si nasconde quando si ha paura. Ogni stanza è legata a una scena: il corridoio delle corse, il tavolo delle interrogazioni di matematica, il divano delle influenze guardando la tv.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sentirsi al sicuro tra le mura domestiche è uno dei fattori chiave del benessere psicologico. In casa d’infanzia questa sensazione si fissa in profondità, perché coincide con gli anni in cui il cervello costruisce le prime memorie stabili. Un approfondimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche parla proprio di «posto sicuro»: un luogo reale che diventa, col tempo, anche interno.

Nostalgia, lacrime e illusioni quando si torna davvero

Gli psicologi descrivono la nostalgia come un’emozione complessa, non solo tristezza. In periodi di crisi o cambiamento forte, la mente si ancora ai ricordi dei primi luoghi amati per sentirsi ancora «la stessa persona». Tornare nella casa dove si è cresciuti rende fisico questo processo: non è più solo un film mentale, ma un corpo che rientra in quelle stanze.

C’è chi, dopo un trasloco doloroso o un divorzio dei genitori, passa anni a controllare gli annunci per sapere che fine ha fatto la propria vecchia casa. Alcune persone l’hanno fatto per più di dieci anni, finché non sono riuscite a ricomprarla. Al momento del ritorno, però, raccontano spesso uno spaesamento: i mobili sono diversi, le proporzioni sembrano cambiate, e insieme alla gioia affiora un dolore antico.

Altri, emigrati in un altro Paese, tornando nella loro casa d’infanzia la trovano quasi identica, ma si accorgono che manca tutto il resto: i genitori, le voci, il rumore delle chiavi nella serratura. Si sentono «senzatetto metaforici»: la casa c’è, ma non coincide più con la loro vita. Alcuni psicologi parlano di «immobilità cognitiva», quando una parte di noi resta bloccata in un luogo che non esiste più come prima.

Come tornare a casa senza restare prigionieri del passato

Il ritorno nella casa in cui siamo cresciuti può fare molto bene, anche se fa piangere. Rivedere una cameretta, una porta graffiata, un vecchio gioco dimenticato in cantina aiuta a dare un volto ai ricordi e, a volte, a salutare davvero chi non c’è più. Alcune persone raccontano di aver provato una grande pace, come se uno dei capitoli rimasti “in sospeso” della propria storia si fosse finalmente chiuso. Per chi ha vissuto infanzie difficili o violente, invece, quel luogo può riattivare traumi: in questi casi è saggio farsi accompagnare da uno psicoterapeuta e non affrontare il ritorno da soli.

Se state per tornare nella vostra vecchia casa, qualche accorgimento può rendere l’esperienza più gestibile e significativa.

Chiaritevi prima le aspettative: non andateci per "aggiustare" la vostra vita attuale.

Accettate che la casa e voi sarete cambiati: osservate le differenze senza giudicarle.

Rallentate e ascoltate i sensi: odori, suoni, luce possono aiutarvi a collegare ricordi.

Parlate dopo con qualcuno di fiducia di ciò che avete provato, anche delle emozioni scomode.

In fondo, tornare nella casa d’infanzia non serve a cancellare ciò che è successo, ma a riconoscerlo. E forse a fare pace con la persona che eravamo, per poter abitare meglio la vita di adesso.