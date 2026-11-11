Con trame floreali, ispirazioni folk o applicazioni, la giacca del momento è tutto fuorché minimal







È entrata di diritto tra le nostre crush di stagione: la giacca ricamata è quel capo che fa il look e che renderà ogni look per la stagione fredda ricco di personalità.

Dalle forme più costruite, come vero e proprio outerwear, a quelle più leggere perfette da indossare sotto al cappotto giocando con i layer, i modelli del momento sono tanti e molto diversi tra loro.

Seguono filoni stilistici diversi: ci sono quelle con ricami dal sapore (e dalla tradizione) folk, quelle con disegni floreali e quelle con patch più grafici e pop. Non mancano perline e applicazioni che rendono ogni trama più preziosa, e adatta a look serali e occasioni speciali.

In lana o in velluto, in tela di cotone, anche imbottita, e twill, dalle linee oversize e abbonanti o cropped e scolpite: le proposte sono tante e le abbiamo raccolte appositamente per voi.

Lasciatevi ispirare dalla nostra selezione con le varianti più interessanti in circolazione.

Le giacche ricamate più belle di stagione sono queste qui!

Giacca Remember me in lana con ricami, ALANUI.

Credits: Alanui.it

Giacca ispirata al tradizionale Serdak ucraino, realizzata in misto cashmere con ricami e pompon applicati, ETNODIM.

Credits: Etnodim.com

Giacca cropped in twill con ricami. ESCVUDO.

Credits: Net-a-Porter.com

Giacca in pile Lunar con ricami, FARM RIO.

Credits: Mytheresa.com

Giacca in twill con ricamo, H&M.

Credits: Hm.com

Giubbotto in velluto ricamato, ZARA.

Credits: Zara.com

Giacca Jude in misto lana con ricami, RIXO.

Credits: Mytheresa.com

Velvet blazer rosso regular fit con ricami floreali, PIOMBO.

Credits: Ovs.com

Giacca leggera con ricami di perline, ANTIK BATIK.

Credits: Zalando.it



Giacca Georgie in Canvas con dettagli in pelle e ricami, SEA.

Credits: Net-a-Porter.com

Giacca double-face trapuntata in cotone con motivo floreale, RALPH LAUREN.

Credits: Ralphlauren.it

Giacca in gabardina ricamata, TOUCHÉ PRIVÉ.

Credits: Zalando.it