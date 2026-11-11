Il 15 novembre Grazialand è pronto ad accogliervi la seconda giornata di conversazioni, musica, esperienze beauty e food. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere

Due giornate aperte al pubblico con artisti, cantanti, attori, creator, chef e designer, tra talk, interviste con grandi ospiti, performance dal vivo, masterclass ed esperienze immersive. “GRAZIALAND è soprattutto una festa. La nostra festa”, dichiara Silvia Grilli,direttrice di Grazia. “Un momento di grande condivisione, di emozioni, di storie, di musica. Saremo tutti insieme, come una grande famiglia: la meravigliosa comunità di Grazia”.

Quattro aree tematiche, ciascuna con una propria caratterizzazione, racconteranno le diverse anime di Grazia. Il Main Stage sarà il fulcro degli incontri che spaziano dall'attualità allo spettacolo, dalla musica alla società. La Beauty Roomproporrà consulenze personalizzate, esperienze e approfondimenti su skincare, make-up, haircare e profumeria. Nella Masterclass Room si teranno workshop e sessioni guidate con esperti di stile, blind test insieme a nasi e profumieri, suggerimenti per confezionare i regali. La Food Room completerà il percorso con degustazioni e iniziative dedicate alla cultura gastronomica, alla qualità e al piacere della tavola, con uno sguardo anche alle idee per i regali di Natale.

DOMENICA 15: programma della seconda giornata

Domenica 15 novembre il calendario prenderà il via alle 14.00 con California, cantautrice attesa per un'intervista e una performance dal vivo.

Il pomeriggio proseguirà con uno sguardo sulle trasformazioni del mondo dei viaggi, le nuove tendenze e le mete da scoprire in vista del 2027, prima di lasciare spazio, alle 15.30, a Ditonellapiaga, che sarà intervistata da Silvia Grilli e ripercorrerà le tappe del proprio percorso artistico.

Alle 17.00 Valentina Finotti, chirurga plastica, ricostruttiva ed estetica e presidente di AIDOM - Associazione Italiana Donne Mutilate, approfondirà i temi legati alla medicina estetica; alle 17.30 Aurora Cavallo, conosciuta come Cooker Girl, presenterà il suo nuovo libro dedicato al mondo dei lievitati.

A chiudere il calendario saranno Silvio Orlando, alle 19.00, in conversazione con Silvia Grilli sul teatro e sulla sua capacità di portare alla luce verità e sfumature della condizione umana, e Arisa, che alle 19.30 incontrerà la direttrice di Grazia per un dialogo seguito da una performance live.

Partner e sponsor

Al fianco di GRAZIALAND ci saranno Acqua Panna e Acqua San Pellegrino, Cigala’s, Douglas, Generali, IBSA, Regione Toscana - La Toscana delle Donne, Silvian Heach, Skyscanner, Tescoma, Tre Marie e Yoox, realtà che contribuiscono alla realizzazione dell'iniziativa e alla costruzione delle diverse attività. Il progetto si avvale inoltre del supporto tecnico di Calligaris, Luceplan e Nardi.

Interior design project: Studio Pisk.

GRAZIALAND sarà aperto al pubblico sabato 14 e domenica 15 novembre dalle 12 alle 20. L'ingresso è gratuito, previa registrazione su Grazialand e su Eventbride.