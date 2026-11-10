Non è solo questione di modello ma anche di colore! Ecco 5 combinazioni a cui vale la pena dare una chance quest’autunno.

Sono uno dei grandi must-have di questa stagione, già all’inizio dell’autunno hanno iniziato a fare capolino in tutte le collezioni FW26 e ora sono pronti a fare ufficialmente il loro ingresso nella nostra cabina armadio.

Impossibile resistere al fascino dei pantaloni marroni! Che siano modelli balloon, perfetti nel quotidiano anche solo con una felpa, o le più eleganti proposte in seta o satin, da sfruttare persino di sera e nelle occasioni speciali, una cosa è certa: non hanno proprio nulla da invidiare ai “cugini” total black.

Grazie alla loro versatilità, infatti, si possono sfruttare facilmente in qualsiasi momento della giornata e basta solo cambiare le calzature con cui si indossano per trasformare il risultato finale e dar vita a combinazioni sempre nuove.

Quali scarpe (e soprattutto, colori) abbinare ai pantaloni marroni per uscire dai soliti abbinamenti ton sur ton? Ecco 5 combo da replicare quest’autunno.

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Che scarpe abbinare ai pantaloni marroni: 5 combo per l'autunno

01. Pantaloni a palazzo + slingback bordeaux

Per rendere ancora più chic un paio di pantaloni marroni a palazzo servono solo un paio di slingback con il tacco, meglio ancora se di vernice e declinate in un’intensa sfumatura di bordeaux.

Pantaloni a palazzo a vita alta DIXIE + Slingback in vernice bordeaux PARIS TEXAS

Credits: dixiefashion.com/ paristexasbrand.com

02. Pantaloni in velluto + stivaletti neri

In quei giorni in cui non si ha voglia di sperimentare troppo con lo styling, la cara vecchia combo “pantaloni in velluto + stivaletti neri” può essere la scelta giusta per risolvere al volo qualsiasi problema look.

Pantaloni in velluto ARKET + Stivaletti con kitten heels ZARA

Credits: arket.com/ zara.com

03. Pantaloni balloon + "sneakerine" bianche

Un altro mix che funziona sempre? La combo “pantaloni marroni + sneakers bianche” si conferma la soluzione ideale, specialmente nel tempo libero o nel weekend, per illuminare un po’ il look senza esagerare con nuance eccessivamente accese e vibranti.

Pantaloni balloon MAJE + Sneakers bianche dalla punta affusolata LEMAIRE

Credits: it.maje.com/ lemaire.fr

04. Pantaloni in satin + sandali oro

Che scarpe abbinare ai pantaloni marroni in vista di un appuntamento elegante? Basta sceglierne un paio in satin e indossarli con dei sandali dai riflessi dorati per ottenere una mise ad altissimo tasso di glamour.

Pantaloni in satin a gamba larga + Sandali dorati con tacco mini JIMMY CHOO

Credits: it.maxmara.com/ jimmychoo.com

05. Pantaloni con il risvolto + ballerine rosa

Se, invece, volete provare un abbinamento diverso dal solito, date una chance al mix “marrone + rosa”. È una combo colore gettonatissima dalla trend setter e per replicarla vi servono solo dei pantaloni con il risvolto e delle ballerine Mary Jane dal finish lucido.

Pantaloni con il risvolto MOTIVI + Ballerine Mary Jane rosa AUGUSTA

Credits: motivi.com / augustathebrand.com