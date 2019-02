Vi proponiamo 8 combinazioni di colore da vere fashioniste che vi faranno dimenticare il total black in un solo istante!



Se siete della scuola “un singolo colore per outfit”, continuate a leggere e siate pronte a ricredervi!

Le trendsetter del momento, infatti, abbinano più colori assieme e… guess what? Stanno benissimo!

Ci sono delle combinazioni coloratissime e unconventional assolutamente vincenti che, negli anni, hanno conquistato la scena, diventando a modo loro dei classici che non ci stancheremo mai di indossare.

Non ci credete? Copiare per credere!





Blue Navy e Giallo

Il colore giallo, strong e vivace, dà il meglio di sé su colori scuri come il nero ma, ancora meglio, con il navy blue.

Dopotutto l'immagine parla da sola: sarete un'esplosione di vitamina C! #Yellow&navyblue





(Credits: Getty Images)





Beige e Rosso

L'abbinamento beige e rosso è davvero sofisticato. Scegliete questa combo per ottenere un risultato effortlessly chic! #Beige&red





(Credits: Getty Images)





Blue Navy e Nero

Quante volte ci hanno detto: "Mai abbinare il blu con il nero!"? La realta è che quando il blu in questione è nelle tonalità marinière, abbinato al total black sta davvero benissimo. Se persino Coco Chanel l'amava, un motivo per provarlo ci sarà, no? #Navyblue&black







(Credits: Getty Images)





Blue Navy e Turchese

Blue navy e turchese: ovvero due colori della stessa scala che si esaltano e rafforzano a vicenda. Questa combo "azzardata" vi conquisterà! Il tocco in più? Un accessorio rosso, proprio come nella foto! #Navyblue&turquoise







(Credits: Getty Images)





Grigio e Rosa pallido

Passiamo alle tonalità polvere come il rosa pallido e il grigio: queste nuance creano un contrasto soft e delicato che sta benissimo a more e bionde. Un match per nulla scontato che colorerà i vostri outfit. #Palepink&grey







(Credits: Getty Images)





Arancione e Bordeaux

Arancione e bordeaux, due colori caldi e avvolgenti che, abbinati, si fanno notare ancora di più. Se non avete mai provato questa combo, beh, cosa aspettate? #Bordeauxandorange





(Credits: Getty Images)





Rosso e Fucsia

Rosso e fucsia, due colori esplosivi che, fino a qualche anno fa, erano inconcepibili nello stesso outfit, proprio come il nero e il blu. Oggi questa combo è una delle più fashion e ricercate (sopratutto nell'alta moda) in assoluto! #Red&fuchsia







(Credits: Getty Images)





Lilla e Rosa pastello

I colori pastello come il lilla e il rosa cipria, nella stagione che verrà, vivranno il loro monento di gloria. E allora perchè non abbinarli insieme e convertirci al trend head to toe? #Lilac&dustypink





(Credits: Getty Images)