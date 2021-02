Voglia di più colore nei look? Basta sfoderare una buona dose di personalità e conoscere poche e semplici regole per combo a rischio zero

Il colore è da sempre uno dei grandi protagonisti della moda e di certo è uno degli elementi più divertenti sui quali giocare quando si compone un outfit. E allora perché si punta così spesso quasi esclusivamente sulle nuances neutre?

La risposta è scontata: non siamo abituati a sbizzarrirci con le cromie e allora, piuttosto che rischiare pasticci, ci affidiamo costantemente a quella che sembrerebbe essere una soluzione a tasso di rischio zero.

E così vai di abbinamenti tra colori base, o al massimo tra una tinta meno scontata e una neutra; ma spesso succede proprio quello che non avremmo voluto: si inciampa in cliché noiosi o addirittura… sbagliati!

Sfatiamo subito qualche leggenda metropolitana dunque: pensare fuori dalle logiche delle solite combo cromatiche si può, anzi spesso è necessario se si vuole usare le tavolozze (moda e non) in modo davvero wow.

Come? Imparando a mixare sfumature che mai avreste immaginato, semplicemente applicando poche regole facili-facili che azzereranno drasticamente la monotonia negli armadi e il rischio di orrore (ops, errore!) cromatico.

Certo, i neutri saranno sempre ottimi alleati nel guardaroba, ma non ne saranno più le pietre miliari assolute e – grazie all’arte del mix and match di nuances – vi troverete moltissime soluzioni tutte nuove e pronte all’uso, tra pezzi che avete avuto sempre sotto il naso ma non avevate mai pensato di accostare.

Uno strumento utile alla causa è la Ruota di Itten, ovvero un cerchio cromatico, davvero un must-have per mettere insieme i vostri color mixes in modo infallibile (la potete visualizzare facilmente con una semplice ricerca sul web).

Utilizzatela responsabilmente per applicare le regole che stiamo per svelarvi e non sbaglierete più un colpo.

Come abbinare i colori: puntando sul monocromo (o ton sur ton)

Partiamo dalla soluzione più semplice: fare all-in su un solo colore.

Quella monocromatica è in effetti di una delle tipologie di abbinamento più facili, un “safe-mix” da scegliere quando non si è particolarmente sicure sul “come” inserire una seconda cromia in un look o quando semplicemente si sta cercando un’alternativa al neutro egualmente raffinata e delicata (ma meno scontata).

Consiste nell’arte di giocare su un unico colore di base, declinato però in più shades e tonalità sapientemente mescolate tra loro. Ton sur ton, appunto. Esattamente come abbiamo fatto noi, sovrapponendo due toni di verde per un outfit comfy chic che guadagna un pizzico di coolness in più proprio grazie al colore.

Pantaloni in lana verde bosco SIES MARJAN, olive sweater THE FRANKIE SHOP, tracolla suede verde bosco COCCINELLE, sneakers verde oliva NEW BALANCE.

Credits: mytheresa.com, thefrankieshop.com, coccinelle.com, newbalance.it

Come abbinare i colori: puntando su nuances analoghe

Qui iniziamo ad andare un pochino più sul “tecnico” anche se - come vedrete - una volta capito il color trick andrà tutto liscio come l’olio.

Comporre un abbinamento tra nuances analoghe significa pescare due colori vicini sul cerchio di Itten e accostarli tra loro. Si tratta dunque sempre di cromie percepite (spesso anche istintivamente) come affini, quasi “parenti”.

Blu e verde, rosa e arancio, giallo e verde, sono solo alcuni esempi di combo di questo tipo collaudate e funzionanti; mentre noi abbiamo scelto un abbinamento tra analoghi che amiamo particolarmente: viola e rosso ciliegia, très chic!

Quando usare questo tipo di mix and match? Facile: si tratta di una delle scelte migliori quando si vuole sfoggiare una mise di personalità, ma senza giocare d’azzardo.

Camicia rosso ciliegia con inserti in velluto ARMANI, gonna viola in tweed con morsetti GUCCI, cardigan viola TWINSET, stivali rossi RED VALENTINO.

Credits: armani.com, gucci.com, yoox.com, mytheresa.com

Come abbinare i colori: puntando su nuances complementari

Lo dichiariamo pubblicamente: quelli tra complementari sono gli abbinamenti che amiamo di più!

Si tratta di combo cariche di personalità e coolness da portare responsabilmente nelle giuste occasioni, e soprattutto dedicate a chi è già a un livello “pro” nell’uso del colore. Ma nonostante tutto sono quelli che danno le soddisfazioni maggiori, fidatevi di noi: le nuances complementari se mescolate si neutralizzano, ma se messe vicine si esaltano a vicenda proprio come una coppia perfetta!

Blu e giallo, verde e rosso, viola e verde, sono esempi perfetti di complementari da sfruttare per look dall’attitude davvero wow. E a proposito di wow: la nostra scelta è ricaduta su un blu petrolio, esaltato al massimo da un decisamente poco scontato arancio albicocca.

Ma come riconoscere queste coppie magiche con certezza? Un trucco sicuro consiste proprio nell’armarsi di una Ruota di Itten: i complementari si trovano sempre alle estremità opposte sul cerchio cromatico.

Pantaloni in velluto blu pavone ZARA, blazer coordinato con i pantaloni ZARA, camicia in seta color albicocca NANUSHKA, décolleté albicocca L'AUTRE CHOSE

Credits: zara.com, nanushka.com, lautrechose.com

Stylist-trick: i segreti in più per look colorati ben fatti

Visto? Come promesso le regole per abbinare bene i colori sono poche e facili, ma molto precise. A quanto già detto qui sopra aggiungiamo due dritte in più per metterle in pratica al meglio.



In primis, ricordate: il matchy-matchy non va più di moda dagli anni ’90. Quindi sì al creare combo originali e coerenti, no alla ricerca ossessiva di un solo colore replicato tediosamente in ogni dettaglio.



Il secondo segreto è semplice: quando si individuano i colori per il look è importante sceglierne sfumature con lo stesso tipo di base, aranciata (calda) o bluastra (fredda). Insomma, caldo con caldo e freddo con freddo: ecco la regola d’oro per un centro garantito. Ma shh… non ditelo a nessuno!