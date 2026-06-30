Dalla location mozzafiato al debutto in passerella di Athena Accorsi: ecco 5 hightlight dello show di Jacquemus che ha presentato ieri in Corsica la sua collezione SS27.



“La storia di un’estate vissuta all’aria aperta e immersa nella natura”, descrive così Simone Port Jacquemus “Le Bonheur”, la nuova collezione SS27 di Jacquemus svelata ieri in Corsica su una passerella sospesa tra cielo e mare.

“Ho immaginato questa collezione come l’estate stessa: il sole, i colori, la bellezza delle cose semplici, la sensazione di leggerezza. Per me, questa è la felicità… le bonheur”, ha aggiunto il direttore creativo.

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Ed è così che, in un perfetto mix di minimalismo e spirito giocoso, il brand ha presentato una collezione fresca e luminosa che fa subito pensare all’estate, caratterizzata da colori vivaci, silhouette leggere e da quei volumi iconici che restano una cifra distintiva del linguaggio di Jacquemus.

Ma ecco 5 cose da ricordare dello show.

01. La location

Se c’è una cosa che da sempre contraddistingue le sfilate di Jacquemus, è la scelta di location mozzafiato. Questa volta il direttore creativo del brand ha voluto presentare la nuova collezione SS27 in una cornice speciale: il Faro della Pietra a L’Île-Rousse, in Corsica. Non un posto qualsiasi, ma un luogo a lui molto caro e profondamente legato alla sua storia personale. Come ha raccontato lui stesso, condividendo su Instagram uno scatto del 2003 in cui appare con l’amata mamma proprio sull’isola della Pietra.

02. Il debutto di Athena, la figlia di Stefano Accorsi e Laetitia Casta

A chiudere lo show una modella dai capelli ricci e vaporosi: Athena Accorsi, la figlia di Stefano Accorsi e Laetitia Casta che ha fatto ufficialmente il suo debutto in passerella. Classe 2009, Athena sta cominciando a muovere adesso i suoi primi passi nel mondo della moda. Riservatissima, ha un profilo Instagram privato e tutto ciò che sappiamo di lei è che fa parte dell’agenzia Viva Model e che lavora tra Londra, Parigi e Barcellona.

03. La palette

La SS27 di Jacquemus è un vero e proprio inno all’estate che si traduce in una palette che rievoca i colori del sole, del mare e della magica atmosfera estiva. Il grande protagonista della collezione è il bianco, declinato su canotte, micro top, gonne a palloncino “see through”, camicie e abiti strapless. Ma c’è spazio anche per tocchi più brillanti di giallo, arancione e azzurro insieme alle immancabili righe marinière.

04 La collezione SS27 di Jacquemus

La collezione SS27 di Jacquemus rende omaggio all’estate con una serie di capi che richiamano immediatamente l’immaginario delle vacanze. Ci sono maxi dress balloon e chemisier impalpabili che si alternano ad abiti senza spalline e slip dress completamente trasparenti. I volumi ampi e morbidi contraddistinguono anche le gonne midi, che si portano con top cortissimi e copricapi leggeri lunghi fino ai piedi, i pantaloni a gamba larghissima e i completi con blazer doppiopetto. Protagonista indiscussa, la canotta: proposta in pelle, in crepe o con gli orli in organza lavorata attraverso la tecnica giapponese dello shibori.

05. Gli special guest

Ad assistere a questo show con vista mare, diverse celeb e tanti amici del brand come Alexandra Leclerc, Isabelle Huppert, Tina Kunakey, Amina Muaddi, Park Seo-joon, Sienna Spiro e tanti altri.