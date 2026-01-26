Jacquemus: 5 highlight dello show Autunno-Inverno 2026
È andata in scena ieri, in uno dei luoghi più significativi per Simon Porte, la collezione Fall-Winter 2026 di Jacquemus, che ha chiuso ufficialmente questa edizione della Paris Fashion Week Uomo.
Non è la prima volta che la maison francese sceglie spazi profondamente legati all’arte per i suoi show. Quello di ieri è stato un vero e proprio ritorno alle origini, nello stesso luogo in cui tutto ebbe inizio.
Dalla nuova brand ambassador all’it-bag che porta il nome della mamma del designer, dall’invito ai nuovi look della collezione fino ai volti celebri avvistati in front row: ecco 5 cose che ricorderemo di questa sfilata.
01. La nuova brand ambassador
Due giorni prima dello show, su Instagram è arrivato a sorpresa l’annuncio della nuova brand ambassador del brand: Liline Jacquemus, la nonna del designer. Da sempre grande musa di Simon Porte, la nuova ambassador è nata nel 1946 e cresciuta ad Alleins, un piccolo villaggio nel Sud della Francia, circondata da campi, sole e semplicità. E “la sua forza, la sua eleganza, la sua autenticità, hanno plasmato il mio modo di vedere le donne e il modo in cui immagino questa Maison" ha dichiarato lo stesso direttore creativo.
02. La location
Lo show è stato allestito in una location molto amata dal designer, al Musée Picasso: il luogo in cui tutto è iniziato, quello in cui nel 2017 è stata lanciata l’iconica “Chiquito”. Svelata all’interno di una dimora del XVII secolo, la nuova collezione Fall-Winter 2026 è stata presentata in un’atmosfera che evoca i primi bagliori delle feste parigine. Lo spazio perfetto per celebrare l’universo Jacquemus e inaugurare un nuovo grande capitolo della storia della maison.
03. L'invito
A ispirare la nuova collezione, le figure familiari che hanno influenzato l’immaginario di Simon Porte e la sua visione estetica fin dai primi anni a Parigi, e la coda di cavallo a forma di palma di sua figlia. Ed è proprio da questa acconciatura che è nata l’idea dell’invito allo show: un pettine accompagnato da alcuni consigli, ironici e giocosi, su come ottenere la coda perfetta.
04. La collezione Fall-Winter 2026 di Jacquemus
“Le Palmier”, questo il nome della nuova Fall-Winter 2026 di Jacquemus nasce dal profondo dialogo con gli archivi del brand. A ispirare la collezione, le forme scultoree della couture anni ’50, la sensualità degli anni ’90 e l’umorismo satirico del cinema francese degli anni ’80. Al centro del guardaroba della prossima stagione, una ricca selezione di capi e accessori dalle silhouette geometriche: giacche con le spalle arrotondate e la vita a tulipano, cappelli oversize dalla forma circolare e gonne tagliate di sbieco. Per l’Autunno-Inverno 2026, righe e pois vengono rivisitati del tutto e diventano nastri di gros-grain curvati e motivi a coriandoli black&white. Tra i pezzi chiave della collezione, i tailleur in taffetà e gli abiti da cocktail in seta, impreziositi da ricami di piume.
05. Il front row
Come da tradizione, tante celeb e amici del brand sono accorsi a Parigi per assistere allo show. Tra loro, Damson Idris, Elizabeth Olsen, Manu Rios, Sophie Marceau, Tina Kunakey, Mahmood, Jeanne Damas e tanti altri.
Foto: GettyImage / Jacquemus
Denim addicted all'appello! Questi sono i capi e gli accessori di jeans delle nuove collezioni da avere
Denim 365 giorni all'anno? Sì, grazie! Il tessuto più comodo e versatile che ci sia, gioca un ruolo fondamentale sui nostri look praticamente in tutte le stagioni. E, fatta eccezione per occasioni davvero elegantissime come matrimoni, cerimonie e cene di gala, è perfetto per risolverci l'antico dilemma del "cosa mi metto?", ehm praticamente...sempre!
Non approfittare della sua coolness insomma sarebbe davvero uno scivolone fashion non da poco. Non solo i nostri mitici jeans, declinati per la spring summer 2026 su tante silhouette per tutti i gusti, dai balloon super trendy che spopolano, ai classici e intramontabili modelli flare o a straight.
Ma anche tanti altri capi e accessori: dalla tuta, alla denim jacket, dall'abito midi alla gonna, senza dimenticare qualche accessorio stiloso, come un paio di slingback o di stivaletti, o ancora una bella borsa a tracolla.
Da mixare letteralmente con tutto, dai capi più sportivi a quelli più eleganti. Noi però adoriamo anche il total look. Ecco una carrellata di key pieces da cui farsi tentare in vista della nuova stagione.
Capi e accessori in denim: i pezzi must have delle nuove collezioni moda
LEVI'S
Credits: levi.com
THE FRANKIE SHOP
Credits: eu.thefrankieshop.com
SANDRO
Credits: it.sandro-paris.com
PENCE 1979
Credits: pence1979.com
MARELLA
Credits: it.marella.com
MAJE
Credits: it.maje.com
ZARA
Credits: zara.com
IZIE
Credits: izie.co.uk
MANGO
Credits: shop.mango.com
ICON DENIM
Credits: icondenimlosangeles.com
FENDI
Credits: fendi.com
H&M
Credits: 2.hm.com
FRACOMINA
Credits: it.fracomina.com
JACQUEMUS
Credits: jacquemus.com
MOTHER DENIM
Credits: motherdenim.com
P.S. DON'T FORGET ME
Credits: psdontforgetme.it
PRADA
Credits: prada.com
5 colori favolosi da indossare quest'anno per look ad alto tasso di coolness
Uno degli elementi che permettono di dare un tocco di novità al proprio guardaroba facilmente è senza dubbio il colore.
Ogni stagione porta con sé trend e novità in merito, proponendo nuove tonalità da introdurre nella forma di piccoli accessori, singoli capi o total look, e per i primi mesi del 2026 le proposte cromatiche sono numerose.
Al di là della continua fortuna del bordeaux e del colore Pantone dell'anno, il bianco Cloud Dancer, ci sono altre sfumature pronte a fare l'ingresso, o a tornare in auge, in ogni guardaroba.
Parliamo di cinque colori che secondo le passerelle dei designer per la Primavera-Estate 2026 saranno quelli su cui puntare: rosso, vivo e brillante, viola, giallo tenue, marrone e foglia di tè.
Scopriamoli insieme, uno per uno, attraverso una serie di spunti e di must-have dai quali lasciarsi ispirare.
1. Rosso vivo
Da sinistra: Ferrari Primavera-Estate 2026 - Tory Burch Primavera-Estate 2026 - Chanel Primavera-Estate 2026 - Borsa Loewe Primavera-Estate 2026 - Un dettaglio dalla sfilata Ralph Lauren Primavera-Estate 2026.
Credits: Getty Images
Vibrante e intenso, lo stiamo già ammirando da diversi mesi in relazione al trend del maglione rosso e, per la Primavera-Estate 2026, diventerà un grande protagonista del guardaroba.
Un tono di rosso acceso e profondo, ma al contempo luminoso, da scegliere in total look o per un piccolo dettaglio, come una scarpa, una borsa o un elemento a contrasto.
Abito in lana con arriccio, TOTEME.
Credits: Toteme.com
Borsa mini Swipe in pelle, COPERNI.
Credits: Luisaviaroma.com
Ballerina con fiocco soft, FERRAGAMO.
Credits: Ferragamo.com
2. Foglia di tè
Da sinistra: in alto, Saint Laurent Primavera-Estate 2026 - Close-up su una borsa dalla sfilata Christian Dior Primavera-Estate 2026 - Fendi Primavera-Estate 2026 - Alberta Ferretti Primavera-Estate 2026 - Alaïa Primavera-Estate 2026.
Credits: Getty Images
C'è chi lo propone con sfumature più bluastre, chi più tendenti al verde: il foglia di tè è un colore che trasmette un senso di preziosità.
Regale e intenso, si sposa bene con il bianco e il nero anche se, per la stagione più bella, lo consigliamo in un sofisticato total look.
Cappotto in lana sciancrato, ALAÏA
Credits: Maison-alaia.com
Borsa a due manici Milano Mini, VALEXTRA.
Credits: Valextra.com
Ballerina Linda II Peacock in vernice, SCAROSSO.
Credits: Scarosso.com
3. Giallo pallido
Da sinistra: Chloé Primavera-Estate 2026 - Una borsa sulla passerella di Tod's Primavera-Estate 2026 - Proenza Schouler Primavera-Estate 2026 - Givenchy Primavera-Estate 2026 - Sportmax Primavera-Estate 2026.
Credits: Getty Images
Gli ultimi mesi all'insegna del giallo burro ci hanno aiutato a familiarizzare con delle delicate sfumature di giallo.
Questa, proposta da diversi designer, è un'evoluzione più luminosa e a tratti "acida", ma sempre delicata. Da osare con i pastello, il nude e il denim chiaro per un mix inaspettato ma mai eccessivo.
Cardigan in cashmere, JARDIN DES ORANGE.
Credits: Mytheresa.com
Borsa mini Furla Nuvola in pelle, FURLA.
Credits: Furla.com
Sneakerina Cristina in raso con punta quadrata e lacci, VIVAIA.
Credits: Vivaia.com
4. Marrone cioccolato
Da sinistra: Boss Primavera-Estate 2025 - Michael Kors Primavera-Estate 2026 - Marco Rambaldi Primavera-Estate 2026 - Balenciaga Primavera-Estate 2026.
Credits: Getty Images
Un altro colore che è salito alla ribalta nelle ultime stagioni è il marrone. La prossima, di stagione, lo vedrà trionfare in una nuance intensa e avvolgente, che ricorda la morbidezza del cioccolato.
Come indossarlo? Lo street style lo suggerisce in abbinata al nero e (al di là di ogni luogo comune) al blu, ma per noi è incantevole, e chic, in total look.
Borsa intrecciata Rubens in pelle, VIPERA.
Credits: Viperathelabel.com
Mocassini in suede, TOD'S.
Credits: Mytheresa.com
5. Viola elettrico
Da sinistra: Moschino Primavera-Estate 2026 - Una borsa dalla sfilata Hermès Primavera-Estate 2026 - Valentino Primavera-Estate 2026 - Prada Primavera-Estate 2026 - Jil Sander Primavera-Estate 2026.
Credits: Getty Images
Chiudiamo la selezione con quello che è forse il più difficile tra i cinque colori che vi proponiamo: un viola acceso, pieno, di quelli che o li ami o li odi.
Vi invitiamo però a una seconda chance perché accostato al bianco e ad accessori in tonalità pastello o con accenti metallici, dimostra di possedere un carattere unico.
Pullover in maglia leggera, LUISA SPAGNOLI.
Credits: Luisaspagnoli.com
Borsa a spalla in pelle, PARFOIS.
Credits: Parfois.com
Sneakers Running Marathon in nylon, GOLDEN GOOSE.
Credits: Luisaviaroma.com
Animalier in primavera? Per noi è sì! Ecco i capi e gli accessori da aggiungere in wish list
Quando la primavera-estate bussa alla porta, inizia puntuale la corsa ai trend che domineranno la stagione.
Si scrolla Instagram senza sosta, si guardano i fit check delle nostre it girl preferite e si cerca di captare al volo ogni segnale per restare aggiornati sulle ultime novità.
Eppure, tra nuove ossessioni, ritorni inattesi e micro-trend destinati a durare lo spazio di un reel, esistono dei fili conduttori che non si spezzano mai: veri e propri tormentoni della moda che da semplici trend si trasformano in… must have.
Tra tante manie passeggere - chi di voi indossa ancora i pantaloni parachute? Esattamente - spiccano alcune estetiche che, dopo aver superato il necessario periodo di “rodaggio”, ci hanno dimostrato chiaramente di essere destinate a restare, modernizzandosi secondo il gusto dei consumatori e le esigenze del fashion system.
Un esempio su tutti? Senza dubbio il tanto amato animalier che, dopo l’esplosione di popolarità iniziata nel 2024/25 con la famosissima stampa leopardata, ha ampliato così tanto la sua influenza da risultare a oggi un passe-partout per eccellenza nel nostro guardaroba.
E così, dal leopard print, l’universo animalier si è arricchito con mille declinazioni diverse che spaziano dai grandi classici come il check pitonato e zebrato, passando per tigrato, cavallino e muccato, fino ad arrivare alla stampa cerbiatto e quella dalmata.
Ora, per la SS26, l’universo “animale” è pronto a tornare come sempre protagonista, ma con un twist decisamente primaverile.
Preparatevi dunque a una sana dose di “grandi classici intramontabili” ma anche a combinazioni più frizzanti e inaspettate, che reinterpretano le stampe tradizionali giocando però con palette e accostamenti freschi e dettagli cromatici divertenti.
Nuovi colori, nuove nuance e look contemporanei che testimoniano che l’animalier non se n’è mai andato: ha solo cambiato pelle.
Quindi, se pensate che l’animalier possa fare al caso vostro anche nella nuova stagione, noi di Grazia.it abbiamo selezionato in anteprima alcuni capi e accessori delle ultimissime collezioni che potrebbero fare al caso vostro - e a quello dei vostri outfit a venire.
Pronte a farvi un meritatissimo regalino in vista della primavera?
Abito zebrato MANGO
Credits: mango.com
Giacca in stuoia di misto lino leopardata MARELLA
Credits: it.marella.com
Sneakers in cavallino ALOHAS
Credits: alohas.com
Trench Gerard ROUJE
Credits: rouje.com
Borsa stampata animalier PARFOIS
Credits: parfois.com
Vestito morbido con stampa animalier MASSIMO DUTTI
Credits: massimodutti.com
Stivali pitonati TORY BURCH
Credits: courtesy of press office
Cappotto convertibile Glinda CULT GAIA
Credits: cultgaia.com
Vestito corto pitonato H&M
Credits: hm.com
Borsa tigrata & OTHER STORIES
Credits: stories.com
Abito Rinna REFORMATION
Credits: thereformation.com
Blusa The Bianca + gonna The Pixie RÉALISATION PARIS
Credits: eu.realisationpar.com
Parola di fashion editor: "Questi sono i 12 pezzi indispensabili per costruire uno stile effortless chic (secondo me)"
Non c'è gara, ci dispiace. Lo stile più ambìto rimane sempre lui: l'effortless chic.
Proprio così, parliamo di quell'eleganza senza sforzo che fa sembrare così facile e easy anche l'outfit più sofisticato e che, a parer nostro, si riconferma ancora una volta la scelta migliore.
Ma quali sono i capi e gli accessori da avere a disposizione nell'armadio per ottenere look impeccabili in un lampo?
Innanzitutto non serve affatto puntare sulla quantità, anzi: meglio il cosiddetto "poco ma buono".
Per questo motivo pensare a una mini selezione di pezzi classy, che non stanchino facilmente e che non siano preda dei trend passeggeri, aiuta senz'altro.
Qualche esempio? Uno spolverino dalla silhouette "pulita", un abito bon ton in un pattern iconico come i pois, delle slingback da portare con tutto.
Dei passe-partout indiscussi come un pullover in cashmere e una polo con la zip, da abbinare a jeans flare "senza fronzoli", pantaloni eleganti con le pinces e una pencil skirt, magari in pelle o similpelle per un tocco più grintoso.
E ancora una camicia a righe preppy, una collana dal design essenziale e una borsa dalla silhouette geometrica.
Pezzi semplici ma d'effetto, perfetti davvero everyday. Fatevi tentare dalle nostre proposte.
I pezzi must have per uno stile effortless chic da manuale
Spolverino in cotone, SOEUR
Credits: it.soeur.fr
Abito a pois con colletto bon ton, SANDRO PARIS
Credits: it.sandro-paris.com
Polo in lana merino con zip, COS
Credits: cosstores.com
Gonna a matita in similpelle, MANGO
Credits: shop.mango.com
Borsa in pelle con due scomparti La Silva, SOFIA
Credits: sofianardi.com
Bomber sottile con zip, MARELLA
Credits: it.marella.com
Pantaloni ampi con pinces, & OTHER STORIES
Credits: stories.com
Collana con pendenti, J.CREW
Credits: jcrew.com
Camicia a righe, H&M
Credits: 2.hm.com
Pullover in cashmere, RESERVED
Credits: reserved.com
Jeans wide leg, ZARA
Credits: zara.com
Pumps con tacco midi, ABOCCA
Credits: abocca.co
