Jacquemus: 5 highlight dello show Autunno-Inverno 2026

Presentata negli spazi del Musée Picasso, la collezione Fall-Winter 2026 di Jacquemus ha segnato un ritorno alle origini: ecco 5 cose da ricordare di questo show.

È andata in scena ieri, in uno dei luoghi più significativi per Simon Porte, la collezione Fall-Winter 2026 di Jacquemus, che ha chiuso ufficialmente questa edizione della Paris Fashion Week Uomo.

Non è la prima volta che la maison francese sceglie spazi profondamente legati all’arte per i suoi show. Quello di ieri è stato un vero e proprio ritorno alle origini, nello stesso luogo in cui tutto ebbe inizio.

Dalla nuova brand ambassador all’it-bag che porta il nome della mamma del designer, dall’invito ai nuovi look della collezione fino ai volti celebri avvistati in front row: ecco 5 cose che ricorderemo di questa sfilata.

01. La nuova brand ambassador

Due giorni prima dello show, su Instagram è arrivato a sorpresa l’annuncio della nuova brand ambassador del brand: Liline Jacquemus, la nonna del designer. Da sempre grande musa di Simon Porte, la nuova ambassador è nata nel 1946 e cresciuta ad Alleins, un piccolo villaggio nel Sud della Francia, circondata da campi, sole e semplicità. E “la sua forza, la sua eleganza, la sua autenticità, hanno plasmato il mio modo di vedere le donne e il modo in cui immagino questa Maison" ha dichiarato lo stesso direttore creativo.

02. La location

Lo show è stato allestito in una location molto amata dal designer, al Musée Picasso: il luogo in cui tutto è iniziato, quello in cui nel 2017 è stata lanciata l’iconica “Chiquito”. Svelata all’interno di una dimora del XVII secolo, la nuova collezione Fall-Winter 2026 è stata presentata in un’atmosfera che evoca i primi bagliori delle feste parigine. Lo spazio perfetto per celebrare l’universo Jacquemus e inaugurare un nuovo grande capitolo della storia della maison.

03. L'invito

A ispirare la nuova collezione, le figure familiari che hanno influenzato l’immaginario di Simon Porte e la sua visione estetica fin dai primi anni a Parigi, e la coda di cavallo a forma di palma di sua figlia. Ed è proprio da questa acconciatura che è nata l’idea dell’invito allo show: un pettine accompagnato da alcuni consigli, ironici e giocosi, su come ottenere la coda perfetta.

04. La collezione Fall-Winter 2026 di Jacquemus

“Le Palmier”, questo il nome della nuova Fall-Winter 2026 di Jacquemus nasce dal profondo dialogo con gli archivi del brand. A ispirare la collezione, le forme scultoree della couture anni ’50, la sensualità degli anni ’90 e l’umorismo satirico del cinema francese degli anni ’80. Al centro del guardaroba della prossima stagione, una ricca selezione di capi e accessori dalle silhouette geometriche: giacche con le spalle arrotondate e la vita a tulipano, cappelli oversize dalla forma circolare e gonne tagliate di sbieco. Per l’Autunno-Inverno 2026, righe e pois vengono rivisitati del tutto e diventano nastri di gros-grain curvati e motivi a coriandoli black&white. Tra i pezzi chiave della collezione, i tailleur in taffetà e gli abiti da cocktail in seta, impreziositi da ricami di piume.

05. Il front row

Come da tradizione, tante celeb e amici del brand sono accorsi a Parigi per assistere allo show. Tra loro, Damson Idris, Elizabeth Olsen, Manu Rios, Sophie Marceau, Tina Kunakey, Mahmood, Jeanne Damas e tanti altri.

Foto: GettyImage / Jacquemus