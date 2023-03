Non ci avreste scommesso un euro sulle clogs, vero? E invece eccole ancora qui, pronte a farci fare il pieno di coolness. Per una resa super, abbinatele così!



Ok, il primo anno che le abbiamo intercettate ai piedi di qualche influencer francamente abbiamo pensato al canonico "trend lampo", quelli che hanno la scadenza di un latticino per intenderci.

Poi però l'estate successiva e quella dopo ancora hanno fatto di nuovo capolino tra gli accessori most wanted di stagione, facendo vacillare le nostre certezze e indebolendo il nostro diniego. Nella nostra testa si rincorrevano però ancora frasi come "Non fanno proprio per me", "Gli zoccoli? No, non mi avranno mai!", "Carini, dai, ma solo sulle passerelle o sulle riviste patinate, non certo da mettere in città tutti i giorni".

Ebbene, volete sapere come si è conclusa questa diatriba interiore? Eh niente, alla fine abbiamo ceduto e abbiamo acquistato le controverse clogs. Una volta arrivate nella nostra scarpiera, ci siamo subito rese conto che, abbinandole con pezzi classici e puntando sulla formula del "less is more", possono essere molto più versatili del previsto.

Non ci credete? Date un'occhiata qui sotto ai 4 outfit favolosi che abbiamo studiato per sfoggiare gli zoccoli questa primavera, piaceranno anche a voi, ne siamo certe!







Come abbinare clogs e zoccoli: il look con leggings e maxi shirt

Zoccoli SCHOLL, leggings H&M, camicia oversize COS, tracolla DELVAUX

Credits: scholl-shoes.com, hm.com, cosstores.com, eu.delvaux.com





Come abbinare clogs e zoccoli: il look con trench beige e jeans

Zoccoli AEYDE, trench MANGO, jeans ZARA, blusa & OTHER STORIES

Credits: aeyde.com, shop.mango.com, zara.com, stories.com





Come abbinare clogs e zoccoli: il look con gonna midi e camicia di jeans

Zoccoli ANCIENT GREEK SANDALS, gonna a balze ONLY su Zalando, cardigan BA&SH, camicia in denim SISLEY

Credits: ancient-greek-sandals.com, zalando.it, ba-sh.com, it.sisley.com





Come abbinare clogs e zoccoli: il look con tailleur

Zoccoli ISABEL MARANT su Mytheresa, completo composto da blazer e bermuda SANDRO PARIS, tank top in seta ARKET

Credits: mytheresa.com, it.sandro-paris.com, arket.com